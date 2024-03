Adiós Televisa: Tras 39 años al aire, famosa actriz revela retiro y que ahora es enfermera

Comparta este artículo

Miami, Florida.- Después de casi 39 años al aire en importantes melodramas, la reconocida y querida actriz, Sonya Smith, hace poco en una entrevista con Telemundo acaba de informar que le dijo adiós a Televisa y a todas las televisoras, pues se había retirado de las novelas de manera inesperada y sin fecha de regreso, señalando que estaba actualmente trabajando de enfermera, y no piensa dejarlo por lo pronto.

En el año de 1985 la reconocida actriz debutó en la televisión venezolana con el melodrama de Cristal, tras la que siguió formando parte de producciones de gran éxito en Venezuela y después en la empresa de Telemundo, destacando en participaciones como Destino de Mujer, Pecados Ajenos, ¿Dónde está Elisa? y Marido en Alquiler, aunque también estuvo en TV Azteca con Vuélveme a Querer, y en la empresa San Ángel con Si Nos Dejan.

Pero en el año del 2023 se retiró de los melodramas, y en una entrevista con Giselle Blondet, en el programa La Mesa Caliente, señaló que sí se encuentra actualmente fuera de novelas y sin aceptar proyectos pero que "no para nada" se iba definitivamente, explicando que: "Yo creo que una vez que uno es actor siempre sigue siendo actor. Obviamente en este momento estoy en otra etapa, estoy trabajando como enfermera. Pero no, sigo, me encanta la actuación, es algo que eso siempre va a estar conmigo".

Sonya Smith. Internet

Ante este hecho, la reconocida protagonista de Carita Sucia afirmó que le daba un poco de risa muchas situaciones con los pacientes, debido a que de repente le dicen que su rostro se les hace muy familiar: "Es muy chistoso, porque hay algunos de los pacientes que me dicen 'yo te conozco'. Me pasaba cuando trabajaba en Los Ángeles, que trabaja como intérprete médico, también me pasaba mucho".

Finalmente, destacó que ella siente que actualmente han habido demasiados cambios a las de antes que la lanzaron a la fama: "Hay una diferencia muy grande. Hoy en día las telenovelas son de acción, en esa época las telenovelas eran más románticas, que si la chica pobre que se enamora del rico. Hoy en día ya no es tanto así. Muchas veces creo que ahorita predomina mucho la violencia dentro de los proyectos que hay".

Sonya habla de volverse enfermera. Instagram @lamesacaliente

Fuente: Tribuna del Yaqui