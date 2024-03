Chumel Torres se burla de la demanda de Gloria Trevi y se niega a pagarle los 500 mil pesos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y polémico presentador y creador de contenido, Chumel Torres, de nueva cuenta está acaparando los titulares, debido a que acaba de emplear sus redes sociales para burlarse de la demanda que le interpuso la famosa y querida cantante, Gloria Trevi, dejando muy en claro que él no teme a las represalias y se niega a pagarle un solo peso de los 500 mil pesos que se le piden tras perder.

Tras anunciar que Trevi recibiría medio millón de Torres, este le ha dado respuesta a la victoria legal de Gloria en su contra, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (INPI) decretó por el uso indebido del álbum Todos Me Miran. Las diferencias entre Torres y Trevi surgieron en 2020, cuando el influencer hizo una sátira política cambiándole la letra al tema de la regiomontana para mofarse de Manuel Velasco, esposo de Anahí.

Pero fue hasta 2023 cuando la intérprete de Me Lloras recurrió al INPI para denunciar que el youtuber utilizó la canción con propósitos comerciales, hecho por el que ahora el instituto le dio la razón a la compositora y le impuso una multa de aproximadamente 500 mil pesos al presentador. Horas después, Chumel publicó un burlesco mensaje en su cuenta de X, afirmando que, contrario a lo que se ha difundido, no le otorgará un solo peso a la cantante, por un poderoso motivo.

El conductor de televisión en su mensaje expresó: "No tengo que pagarle nada a nadie. El alegato no procede porque nunca se lucró con los videos, porque nunca estuvieron monetizados. No soy nuevo en esto, cariños. Contraten mejores abogados para que no hagan el oso. No se metan con los nerds. We're Fucking Smart". El tuit ha logrado viralizarse en cuestión de minutos, por lo que diversos internautas no han dudado en pronunciarse a favor o en contra de Torres, pues algunos consideran que debe pagarle a Trevi por usar su melodía sin su consentimiento.

Entre los comentarios más destacados en la cuenta de X, antes conocido como Twitter, del reconocido presentador fueron algunos como: "No eres nuevo, eres pndejo. Paga" y "Jajajaja. Dudo mucho que tengas mejores abogados que la segunda latina más taquillera del mundo, simplemente porque los presupuestos no son los mismos, estás TRATANDO de dar patadas de ahogado, quieres evitar pagar, solo eso".

