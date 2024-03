Eduardo Verastegui da revés a Eduardo Yáñez y lo pone en su lugar en 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido funcionario público, Eduardo Verastegui, de nueva cuenta dio de que hablar, pues durante una entrevista para Venga la Alegría no dudo al momento de poner en su lugar al famoso y reconocido actor de melodramas, Eduardo Yáñez, al cual le dio un contundente revés, tras sus ataques tras saber de sus aspiraciones a la presidencia de México.

Como se sabe, Verástegui se encuentra en plena promoción de su nueva película, Cabrini; sin embargo, provocó todo tipo de reacciones luego de mostrar sus intenciones para ser candidato independiente a la elección presidencial en México. Durante la presentación de la telenovela Golpe de Suerte, el actor Eduardo, expresó su firme oposición a la aspiración de Verástegui en temas políticos, calificándolo de "imbécil" y destacando que un aspirante a la presidencia debe ser una persona preparada y no un actor.

En ese momento Eduardo externó: "Yo nunca he hablado mal de nadie, pero me parece una ofensa para el público mexicano este cuate diga que quiere ser presidente". A pesar de que el Instituto Nacional Electoral le negó la posibilidad para contender por el cargo político, el exintegrante del grupo Kairo no se quedó callado y decidió responder a los señalamientos de Yáñez en su contra de manera contundente.

Eduardo Verastegui. Internet

el productor de cine en entrevista para el programa Venga la Alegría explicó: "Cuando alguien me critica, primero que nada, repito, si ofendo a alguien con algún comentario o algo, pido una disculpa, mi intención no es ofender a nadie, pues básicamente yo cuando hablo tal vez no me explico bien o no se entiende lo que quiero transmitir, nadie es perfecto, si de pronto digo algo por ahí que le ofenda a alguien, pues ofrezco una disculpa". Y añadió: "Yo vengo a sumar no a dividir, no a restar, sino a sumar, y esa es mi propuesta, le mando saludos a todo el mundo, los que me critican, los que no me critican, a los que aplauden, a los que no aplauden, a los que no me quieren, yo los quiero igual a todos".

Por otra parte, Eduardo manifestó que pese a haber recibido algunas amenazas, esto no detendrá sus intenciones para buscar la mejora del país azteca: "No le pongo atención a amenazas o de pronto que te quieran intimidar por ahí y por allá, cada vez que viene eso yo le subo el volumen, sigo enfocado en mi trabajo, yo no tengo tiempo para el miedo, porque el miedo te paraliza, con el miedo no das fruto, te quedas ahí estéril, entonces yo prefiero seguir el llamado, esa voz que te dice, lucha por la libertad, lucha por defender la vida de todos".

Finalmente, el artista de 49 años invitó a la gente a ver su nuevo proyecto en el séptimo arte, asegurando que será de gran inspiración para las mujeres, pues aborda el empoderamiento femenino: "La gente vea la película, hombres y mujeres se vayan inspirados en Cabrini y quieran ser más Cabrinis y menos como Barbie, sobre todo las jovencitas, yo espero que los padres lleven a sus hijas y las jovencitas salgan inspiradas queriendo ser Cabrinis y no Barbies".

Fuente: Tribuna del Yaqui