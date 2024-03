Gabriel Soto reacciona a las declaraciones de Geraldine Bazán sobre su infidelidad con Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la última semana el nombre de Geraldine Bazán no ha dejado de estar en tendencia en las redes y medios de comunicación tras ingresar como refuerzo a La Casa de los Famosos. En los últimos días, la actriz mexicana causó controversia al hablar acerca de la infidelidad que vivió con Gabriel Soto, a quien acusó de engañarla con Irina Baeva, y ahora el galán de telenovelas ya reaccionó a esta polémica.

Como se sabe, cuando Geraldine Bazán y Gabriel Soto anunciaron su separación en 2017 se dijo que la artista rusa fue la tercera en discordia de su matrimonio. Tras el escándalo, cada uno siguió su camino, Soto formalizando su relación con Baeva, mientras que Bazán ha sido relacionada sentimentalmente con algunos artistas como Alejandro Nones, sin llegar a nada serio, puesto que su prioridad son sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda.

En días pasados, la también modelo mexicana dejó en shock a la audiencia de Telemundo al recordar la situación que vivió con Soto, asegurando que lo que ella vivió fue muy fuerte, pues las personas se percataron antes que ella de que la engañaban; y aunque le advirtieron, quiso darle una oportunidad a su entonces esposo. "La gente se dio cuenta antes que yo, porque en redes sociales lo que hacían era, de la parte de la chica, hacerme saber a mí que eso estaba pasando y yo todavía di el beneficio de la duda", contó la artista de 41 años.

Geraldine incluso contó que a pesar de que Gabriel admitió el engaño y prometió que no volvería a ocurrir, las cosas no cambiaron. "Me volvieron a montar en redes sociales: 'te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene'. Obviamente mi relación era algo mucho más serio entonces yo no podía dejarme llevar por", agregó la protagonista del melodrama Corona de Lágrimas 2 en Televisa.

Geraldine confirmó la infidelidad de Gabriel Soto en 'LCDLF'

Luego de estas declaraciones, el intérprete de melodramas fue abordado por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México y así reaccionó a las declaraciones de su ex: "(Irina Baeva y yo) no tenemos que reaccionar de ninguna manera". Asimismo, Gabriel añadió que era tarde para revivir esta situación: "Eso ya pasó hace muchos años y las cosas se tergiversan, y, acuérdense, siempre hay dos caras de la moneda. Es la mamá de mis hijas, es inevitable (que no hable de mí)".

Pese al delicado contexto, Soto sigue aprobando que la madre de sus dos hijas continúe en el mencionado reality y le deseó lo mejor. "Muy bien; es trabajo y es algo que ella decidió hacer… Que le vaya súper bien, que gane". Finalmente, Gabriel recalcó que está muy al pendiente de que sus hijas no vean todo lo que ocurre en el reality de Telemundo, sobre todo para que no terminen lastimadas:

Mis hijas están muy tranquilas conmigo, gracias a Dios... Simplemente hay que limitar un poquito lo que ven [mis hijas] porque ese programa es de 24/7 y hay cosas que no está bien que ellas vean. Lo tenemos controlado y Miranda lo sabe perfectamente bien; sobre todo, ella porque está más chiquita", explicó.

Fuente: Tribuna