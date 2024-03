Luto en Televisa: Actriz filtra últimos mensaje a Nicandro Díaz antes de su trágica muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se confirmara el desgarrador luto que envolvía a Televisa de forma tan inesperada, la reconocida actriz de melodramas y presentadora de TV, Laura Flores, acaba de despedirse de su gran y querido amigo, el reconocido y famoso productor, Nicandro Díaz, optando por filtrar los últimos mensajes que le envió por WhatsApp antes de la tan trágica muerte de este.

Como se sabe, el pasado lunes 18 de marzo se confirmó que desgraciadamente el productor de novelas como Golpe de Suerte, lamentablemente perdió la vida a sus 60 años a causa de un accidente, y aunque primero se dijo que fue en una moto acuática, poco después autoridades señalaron que fue en carretera en una moto de la marca Honda: "Se recibió reporte para atender un accidente en la carretera costera sur aproximadamente a un kilómetro del Cedral, a unos 25 kilómetros del centro de Cozumel", siendo un trauma esplénico lo que lo llevo a su deceso.

Ante la tan desgarradora noticia, en redes sociales y en diferentes programas de televisión, ya sea de Imagen TV, la empresa San Ángel y de TV Azteca, varios amigos del medio y actores que trabajaron junto a Nicandro, se pronunciaron devastados por la partida del gran productor del mundo del espectáculo, recordando como fue trabajar a su lado, las importantes oportunidades que le dio a muchos y el apoyo a diferentes carreras, resaltando el gran hombre que era.

Una de esas celebridades fue Flores, la cual trabajó al lado de Díaz en el melodrama Gotitas de Amor, destacando que no solo fue su jefe, sino que se volvió un gran amigo y que para ella es en parte responsable que su hija María haya nacido: "No tengo palabras…. Nicandro me llevó de urgencia al hospital con amenaza de aborto cuando grabamos Gotita de Amor, me cuidó tanto durante esa novela. En gran parte le debo el que María haya nacido… Me duele mucho el corazón".

Junto a este mensaje tan emotivo en el que reconoce todo lo que hizo por ella, también filtró una captura de pantalla de los últimos mensajes que ella le mandó al productor cuando se enteró del accidente y que se encontraba en hospitalizado necesitando donantes de sangre con urgencia, en el que le expresa su apoyo: "¿Nic, estás bien?, leo que necesitas sangre en Cozumel, llamé al hospital, ya hay varios donantes, aún así pienso ir mañana a Cozumel aunque no sea mi tipo", y después súplica que sobreviva: "Tú no Nic, tú no te puedes ir aún, has hecho tanto por mi, me levaste al hospital con amenaza de...", cortándose ahí el mensaje.

Laura expone últimos mensajes a Nicandro. Instagram @laurafloresmx

Fuente: Tribuna del Yaqui