"Me siento rota": Novia de Nicandro Díaz habla de su trágica muerte tras accidentarse juntos

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Mariana Robles, que era la actual pareja del querido y hoy difunto productor de novelas, Nicandro Díaz, recientemente decidió romper el silencio con respecto a su sentimientos al hablar de la trágica muerte del productor de Televisa después de que se accidentaran juntos, declarando que no tenía palabras para expresarlo, pues simplemente "me siento rota".

Como se sabe, el pasado lunes 18 de marzo, se confirmó el deceso del productor de Gotitas de Amor, y aunque al inicio se dijo que fue en moto acuática, poco después autoridades compartieron que fue en carretera, expresando en su comunicado: "Al arribar al lugar, a las 19:57 horas del domingo, se visualiza a una persona del sexo femenino, a su costado se encontraba una motocicleta de la marca Honda Dio de color amarilla. La femenina menciona que al parecer un animal se les atraviesa y pierde el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza, su pareja de nombre Nicandro Díaz González".

Y ahora, este miércoles 20 de marzo, la pareja de darle gran éxito a la empresa San Ángel como Amores Verdaderos y Mi Camino es Amarte, finalmente regresó a la Ciudad de México, siendo captada por la prensa en el Aeropuerto Internacional, los cuales la abordaron para cuestionarle sobre su experiencia, a lo que ella simplemente pudo expresar su tristeza por la terrible partida de quién era su pareja: "Muy triste, rota, mal... Estoy triste, qué les puedo decir, era mi compañero, era mi hombre".

Ante este hecho, Mariana dejó en claro para el programa Hoy, Despierta América y otros más, que ella no sabe nada por el momento del último adiós a Díaz, pues esas decisiones serán tomadas por el hijo mayor de este, dado a que solo él está autorizado y no ella: "No lo sé porque eso lo tiene que ver la familia. No lo sé, su hijo mayor es el que tendría que ver eso, él es el que está autorizado para tomar esas decisiones, yo no".

Finalmente, la mujer a través de su cuenta de Instagram compartió en sus historias los mensajes que ha recibido tras perder a su pareja y a quién era el amor de su vida por el momento, tras lo que ella misma dejó un último adiós, expresando lo mucho que le duele toda esta situación: "Gracias por todo, mi amor. Dueles, dueles mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui