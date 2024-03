Nicki Nicole habla de su polémico rompimiento con Peso Pluma y hace impactante confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida rapera de origen argentino, Nicki Nicole, de nueva cuenta se encuentra dando mucho de que hablar, tras romper el silencio y finalmente dar declaraciones sobre su polémico rompimiento con el famoso y exitoso cantante del regional mexicano, Peso Pluma, tras lo cual no dudo en hacer una impactante confesión al respecto.

Tras un mes de declararse soltera, la intérprete argentina se sinceró con los medios de comunicación sobre su polémico rompimiento con el denominado 'Doble P', luego de que el mexicano fuera visto en uno de los casinos de Las Vegas, Nevada, caminando de la mano de otra mujer misteriosa que no se trataba de Nicki, tras su presencia en el Super Bowl LVIII, el pasado domingo 11 de febrero de este 2024.

Después de que el cantante de corridos tumbados fuera señalado de infidelidad con la influencer Sonia Sahar, la rapera argentina no dudó en emplear su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a la Doble P y anunciar el fin de su noviazgo, sin brindar detalles al respecto. A poco más de un mes de su silencio, Nicki finalmente decidió charlar con los medios, entre ellos el programa El Gordo y La Flaca, con relación al acontecimiento que vivió en su vida amorosa con el intérprete de Ella Baila Sola.

Tan honesta como al inicio, la intérprete de Mamichula expresó: "Fue todo bastante expuesto, y que desde mi parte, tenía también como que decir lo que sentía, lo que me pasaba, y me gustó mucho también el hecho de los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño". Acto seguido, Nicki confesó que no le gusta ubicarse bajo la controversia, pues al ser figura pública, todos se consideran con derecho de opinar sobre sus decisiones.

Es por ello que externó: "Es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque sale mucha gente a decir 'ah, bueno, entonces ahora van a hacer esto y esto', o sea, como que salen a opinar y esas cosas y es difícil". Finalmente, Nicole manifestó su anhelo de convertir todos sus sentimientos en música, tal como lo han hecho algunas de sus colegas como Shakira y Belinda.

Entonces yo dije 'ok, estoy está pasando, está en mi decir algo o no decirlo', pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy yo, yo canto lo que vivo y digo lo que siento, y si no fuera así, no estaría siendo yo al 100 por ciento", sentenció.

Hasta el momento, el oriundo de Zapopan, Jalisco, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, ha decidido permanecer en silencio y no contar su versión sobre su rompimiento sentimental, por lo que no se espera que hable al respecto en un futuro cercano.

Haz click aquí para ver el video.

Nicki habla de Peso Pluma. Instagram @elgrodoylaflaca

Fuente: Tribuna del Yaqui