"Son puros problemas": Wendy Guevara destroza a Telemundo y afirma que le aburre 'LCDLF'

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, de nueva cuenta dio mucho de que hablar, debido a que en una reciente interacción con sus miles de fans no dudo en destrozar a Telemundo, debido a que afirmó que de manera personal puede decir que esta cuarta temporada de La Casa de los Famosos le aburre, pues considera que "son puros problemas" y solo se estresa.

Como se sabe, actualmente cuando se habla de contenido orgánico y divertido, para el público de Televisa y de las redes sociales el nombre de Guevara es uno de los primeros en salir a relucir, por lo que recientemente cuando se dijo que podría unirse el famoso actor y polémico funcionario político, Sergio Mayer, a la cuarta temporada del famoso reality show, la querida influencer no tuvo reparo alguno al momento de señalar que a ella no le importa lo que haga él o alguien más.

Ante este hecho, la reconocida ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, declaró que personalmente a ella no le ha gustado este emisión de la empresa de Telemundo, destacando que es una opinión personal, expresando sus favoritos: "A mi no me gusta ver esa casa porque son puros problemas, puros pleitos y puros agarrones de desver...., lo único interesante parta mi la verdad es Lupillo Rivera y 'La Divaza'".

Reflexionando un poco, declaró que entiende que la pelea también llama mucho, pero que siente que para ella ya es demasiado y siente que no le hace bien a ella, pues se estresa de verlo y no se divierte: "También está padre el escándalo y la pelea, por ver el morbo de las cosas, el señor Alfredo Adame también da contenido, pero él es más de pelea, él siempre está peleando, y yo apenas puedo con los problemas de mi vida, para irme a meter a los problemas del programa y estar bien preocupada y odiar a alguien no".

Finalmente comparó la situación en esta versión con Geraldine Bazán y con la que ella vivió al lado de Nicola Porcella y más, destacando que aunque sí hubo drama, fue más divertida y había un equilibrio: "Yo viví lo de La Casa de los Famosos México, pero ahora que lo veo en TikTok, y digo 'No mam... que divertida era esa casa', era pura diversión, sí hubo uno que otro encontronazo, pero era más diversión".

