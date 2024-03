Belinda es internada de urgencia y cancela show; FOTO en el hospital hiela a fans

Comparta este artículo

Coatzacoalcos, Veracruz.- El pasado 31 de enero, Belinda consiguió sacudir al mundo de la música, gracias al estreno de su nueva canción, Cactus, en la que hizo una tiradera sobre su fallida relación con el cantante del regional mexicano, Christian Nodal, lo cual llevó a sus fans a comparar su trabajo con lo visto anteriormente con Shakira y su icónico tema, BZRP Music Sessions #53, puesto ambas famosas destaparon el dolor que sufrieron cuando acabaron sus respectivos romances.

Ahora, Belinda vuelve a dar de qué hablar, pero no por razones positivas, puesto durante la madrugada de este jueves, 21 de marzo, la estrella de Bienvenidos al Edén, compartió un comunicado, a través de sus redes sociales, en donde confirmó que no podrá presentarse en su próximo concierto, el cual estaba programado a celebrarse en la Expo Feria Coatza, evento que se celebrará este viernes, 22 de marzo, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Según lo indicado en el documento, la intérprete de Boba Niña Nice tuvo un problema de salud, por lo que “tuvo que ser hospitalizada”, motivo por el que tanto ella como su staff decidieron que la exestrella infantil no se presentara a dar su espectáculo, ya que, optaron por anteponer el bienestar de la celebridad. Afortunadamente para los jarochos, el equipo de Belinda indicó que podrían reprogramar la fecha, aunque hasta el momento no hay ningún día confirmado.

“Lamentamos informarles que Belinda no podrá presentarse al concierto programado para el día Viernes, 22 de marzo, en la Expo Feria Coatza. Debido a un problema de salud, por indicaciones de su médico, tuvo que ser hospitalizada. La salud de Belinda es nuestra principal preocupación en este momento. Esperamos poder reprogramar el concierto en una próxima fecha”, se leía en el comunicado.

De manera paralela, Belinda compartió una conmovedor fotografía en sus historias de Instagram, en la que se puede apreciar su mano conectada a una intravenosa, asimismo, se le puede ver sujetando un peluche, aunque no aparece el rostro de la cantante. La estrella de producciones como Camaleones y Cómplices al rescate resaltó que “la salud siempre tiene que ser lo más importante” y adjunto unos emojis a punto de llorar.

Belinda es hospitalizada por temas de salud

Créditos: Instagram @belindapop

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Belinda cancela un concierto, puesto a comienzos de este mes, la famosa no acudió a su presentación en el festival Bésame Mucho, el cual se celebra en Austin, Texas. En aquella ocasión, la originaria de España debía dar un show el 2 de marzo, pero un día antes lanzó un comunicado en el que informó que no podría hacerlo por cuestiones de salud y, de la misma manera en la que ocurrió esta madrugada, tampoco se brindaron detalles sobre la afección que la también modelo estaba pasando.

Fuentes: Tribuna