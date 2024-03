Danna Paola pide que paren acoso a usuaria de X, pero la gente se voltea en su contra

Ciudad de México.- El nombre artístico de un famoso es algo de suma importancia, ya que, se convierte en su marca personal y es la manera en la que todos sus fans y la industria de la prensa los conocerá, por lo que, cuando hay un cambio, la gente no suele procesarlo de la mejor forma e incluso continúan llamándolos igual, puesto así se les conoció por mucho tiempo. Un ejemplo de ello, se vio hace varios meses con Emilio Osorio, quien tras su paso por La Casa de los Famosos México pidió que se le llamara Emilio ‘Halcón’ Osorio, cosa que no ocurrió.

La siguiente en pasar por esta situación fue la cantante Danna Paola, quien recientemente anunció que cambiaría su nombre a solo Danna, por lo que optó por modificar su usuario en todas sus redes sociales, lo que desató un conflicto con una mujer de la comunidad LGBTQ+, debido a que ella poseía dicho user name desde el año 2006. El escándalo comenzó cuando la actriz de María Belén compartió una serie de audios en su comunidad de WhatsApp en el que solicitaba la ayuda de sus fans para armar un ‘complot’.

“Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter; la señora que tiene la cuenta de Twitter hermana... entonces la señora tiene su cuenta de Twitter como @danna, y no me la ha podido pelear porque la señora hoy ya vio que me llamo Danna y que mi username es @danna en todos lados, quiere ¡400 mil dólares!

Y es que, según lo dicho por Danna, la dueña del usuario le pidió 400 mil mil dólares para darle el nombre, cosa que no estaba dispuesta a pagar. A raíz de esta situación, la propietaria del nombre denunció constante hostigamiento en redes sociales y mensajes de odio proveniente de los fanáticos de la celebridad de 28 años, al grado en el que tuvo que poner candado a su perfil en X para que dejara de llegarle el acoso.

Como era de esperarse, esta situación alcanzó a personas que no son precisamente fanáticos de Danna Paola, mismos que salieron en defensa de la mujer, argumentando que la celebridad estaba incitando al ciberacoso; bajo este contexto, la cantante acudió de nueva cuenta a su comunidad en WhatsApp y pidió a sus fans que detuvieran los mensajes de odio en contra de la usuaria de X; sin embargo, esto solo encendió más fuego en la hoguera.

“Bebés, ya no se enganchen en Twitter, seguir alimentando todo esto solo genera más bardo, toxicidad innecesaria, bullying entre todos y negatividad y bueno, por supuesto que volteen todos apuntándome como la villana de la historia no me sorprende ya. Es mejor dejar esto y a la señora con sus usarname en paz, pero escribirle cosas directas eso si es acos, y no está bien. Por fa paren esto, y oles compartí esta historia como algo cag… que me pasó, y en ningún momento les pedí que la acosaran. Dejen esto por la paz yno se peleen con más gente o fandoms. Los amo mucho.”