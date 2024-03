Día Mundial del Síndrome de Down: Lety Calderón confiesa inquietud por el futuro de Luciano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace dos décadas, Leticia Calderón se ha mostrado como una defensora implacable de las personas con Síndrome de Down, así como también ha resaltado que este sector de la población merece tener mayores oportunidades para trabajar y obtener su propia independencia, ¿la razón? Ella convive día a día con esta condición, debido a que su hijo mayor, Luciano, nació con dicha afección.

Bajo este contexto, las cámaras y micrófonos del programa matutino de Televisa, Hoy, acudieron a entrevistar a la actriz de producciones como: A que no me dejas e Imperio de Mentiras, a quien cuestionaron cómo ha sido su experiencia al tener a un hijo con Síndrome de Down, a lo que la histrionista reveló que, lejos de lo que la gente piensa, no se trata de un “castigo”, sino de una “bendición”.

Asimismo, la estrella de En el nombre del amor, contó que, cuando ella dio a luz a Luciano, la gente solía compadecerla, puesto concebir a un bebé representó todo un reto para ella, por lo que hubo quienes vieron como algo negativo el hecho de que, cuando la histrionista logró quedar embarazada, lo hizo con un pequeño con Síndrome de Down; sin embargo, aclaró que esto no era algo malo, puesto su hijo no estaba enfermo, contrario a la creencia popular.

“Cuando yo tuve a Luciano mucha gente decía: ‘Ay, pobrecita, tanto que quería ser mamá y le tocó un niño así, enfermito’. No, mi hijo no está enfermo, mi hijo gracias a Dios es muy sano, la diferencia es que es un hombre que está lleno de amor, que dice lo que piensa”.

Leticia Calderón manda mensaje por el Día Mundial del Síndrome de Down

Posteriormente, Lety contó que, inicialmente, le resultaba frustrante no quedar embarazada, pero cuando al fin lo logró se sintió muy feliz, puesto considera que Luciano valió la espera: “Me estaba amargando por no poder ser mamá, por no poder cumplir ese sueño que siempre quise”, destacó la celebridad. Pese a lo antes mencionado, la estrella de televisión abrió su corazón y reveló que se sentía inquieta de lo que ocurriría con el ahora joven de 20 años cuando ella llegase a faltar.

“Evidentemente tener un hijo con una discapacidad, pues… si te entra más la preocupación de que el día que yo no esté, ¿qué va a ser de él? Yo sí quisiera que la sociedad les dé la oportunidad de poder trabajar”, contó la actriz.

Pese a sus temores, Leticia Calderón siempre ha demostrado que busca que su hijo sea independiente, al grado en el que en el año 2022, el joven entró a estudiar la universidad, en la carrera de gastronomía y nutrición, hecho que la actriz de Esmeralda celebró a lo grande, también se le vio debutar en las telenovelas, con una breve aparición en la telenovela El amor invencible, donde dio vida a uno de los policías que rescatan a ‘Columba Villarreal’.

Fuentes: Tribuna