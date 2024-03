Famosa actriz reacciona ante confesión de Drake: "Le deseo una curación profunda"

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En una reciente publicación en Instagram, Nancy Sullivan, reconocida por su papel como la madre de Drake Bell en la popular serie de Nickelodeon Drake & Josh, expresó su tristeza por las acusaciones de abuso que sufrió el protagonista. En el texto, difundido en redes sociales, la actriz dejó al descubierto la consternación que sentía ante las revelaciones de Bell sobre los desafíos que enfrentó mientras trabajaba en el programa debido al comportamiento inapropiado de Brian Peck. Sullivan "su corazón se rompió en un millón de pedazos" al enterarse de todo lo que había sufrido Drake.

El abuso del pasado no nos define y no tiene derecho a gobernar nuestras vidas. Sé que dejar de lado esta carga lo liberará de muchas maneras. Espero que los recuerdos de la alegría que tenía en nuestros programas algún día eclipsen en gran medida el dolor. Le envío amor a Drake para una curación profunda y una vida hermosa por delante", se leía en el post.

Pero ella no sería la única estrella que brindaría su reacción ante las declaraciones de Bell. Josh Peck se sumó a la serie de comentarios. En su mensaje del 21 de marzo, Peck compartió sus reflexiones después de ver el documental. El actor admitió que le llevó varios días procesar la información presentada en el documental. Además, reveló que se ha comunicado con su coprotagonista en privado.

Reacción de Josh Peck ante declaraciones de Drake Bell

Peck elogió la valentía de los sobrevivientes que compartieron sus historias de abuso físico y emocional en los sets de Nickelodeon. Enfatizó la importancia de proteger a los niños en la industria del entretenimiento y expresó su esperanza de que las revelaciones puedan llevar a la curación de las víctimas y generar un cambio necesario en la industria.

El actor rompió el silencio y compartió una dolorosa confesión en la serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, producida por Investigation Discovery. Por primera vez públicamente, Bell reveló el abuso que sufrió a manos de Brian Peck, quien se desempeñaba como entrenador de diálogo en varios programas de Nickelodeon, fue condenado en 2004 y se le exigió que se registrara como delincuente sexual.

La serie documental "Quiet on Set" ha sido promocionada como una exploración reveladora de la cultura tóxica y peligrosa que existía en algunos de los programas infantiles más influyentes de finales de los 90 y principios de los 2000. La participación de Bell en este proyecto ha arrojado luz sobre los oscuros secretos que a menudo se esconden detrás de la pantalla, destacando la importancia de la protección de los niños en la industria del entretenimiento.