Filtran video inédito que la activista Elena Larrea grabó antes de morir

Atlixco, Puebla. - El miércoles 19 de marzo, la comunidad en línea y los amantes de los animales lamentaron la pérdida de Elena Larrea, reconocida activista, modelo e influencer, quien falleció tras complicaciones en su estado de salud. Según información compartida por sus colaboradores de 'Cuacolandia' a través de redes sociales, Larrea sufrió un coágulo en un pulmón que desencadenó una trombosis pulmonar, dejando un vacío en el corazón de aquellos que la conocieron y admiraron su incansable labor en defensa de los animales.

Desde Cuacolandia, sentimos muchísimo su pérdida. Recordaremos y seguiremos trabajando por todo aquello que con valentía impulsó desde esta fundación. Impulsaremos su legado y amor para que nuestros cuacos, burros y mulares vivan en libertad y en condiciones adecuadas en México y en, éste, nuestro santuario de equinos rescatados de maltrato y abandono", expresaron en un comunicado sus colaboradores, honrando su memoria y comprometiéndose a continuar su importante labor. Te podría interesar Elena Larrea Filtran video de caballos de Elena Larrea despidiéndose de la maravillosa activista

Elena Larrea

La noticia de su fallecimiento desató una ola de mensajes de cariño y admiración en las redes sociales, donde internautas defensores de los derechos de los animales y personalidades del medio artístico nacional expresaron su pesar ante la partida de Larrea. Entre las publicaciones que destacaron, se encontraba un video compartido por uno de sus amigos cercanos, que resultó ser el último que la activista grabó para sus redes sociales.

En el video, parte de un trend viral, Larrea destacó sus logros como defensora de los animales, mostrando su valentía y determinación en su lucha por el bienestar de los equinos y otras criaturas vulnerables. "Soy Elena Larrea y les guste o no, mis fotos han salvado a cientos de caballos. Soy Elena Larrea y me peleo con políticos hasta dejarlos sin trabajo. Soy Elena Larrea y claro que todo el mundo me juzga por oler al perfume más caro del mundo (huelo a caballo). Soy Elena Larrea y he hecho que la gente respete a los caballos, pero no porque les importe, sino porque tienen miedo que yo les caiga”.

Su amigo, identificado como Esteban Villa Gómez, acompañó el video con conmovedoras palabras en memoria de la activista, expresando su admiración y gratitud hacia ella. "Te admiraré por la eternidad. A veces no logro comprender lo volátil que puede ser la vida, y sobre todo con personas que su sentido de la misma es la protección por los demás", comenzó.

Extrañaré cada uno de tus regaños, de tus consejos, de tus risas terribles e interminables, pero antes que cualquier otra cosa: extrañaré infinitamente tu amistad y tu calidez humana. Me quedo con este videito que nunca publicaste, pero que resume absolutamente toda tu labor en este plano terrenal. No tengo duda que cumpliste tu objetivo como activista y que tu legado será eterno".

Elena Larrea deja un legado imborrable en la lucha por los derechos de los animales, recordada por su valentía, determinación y amor inquebrantable hacia las criaturas más vulnerables de nuestro planeta. Su partida deja un vacío en la comunidad activista, pero su ejemplo continuará inspirando a muchos a seguir luchando por un mundo más compasivo y justo para todos los seres vivos.

Fuente: Tribuna