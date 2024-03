¿Kate Middleton se fue de la Realeza? Doble de la esposa de Príncipe William revela todo

Comparta este artículo

Reino Unido.- La reconocida y polémica exmesera británica, Heidi Agan, que es mayormente conocida como la doble de Kate Middleton, recientemente presentó una entrevista a medios del Reino Unido, en el cual decidió revelar todo detrás de la desaparición de la futura Reina del Reino Unido, ¿será acaso que es verdad que la esposa del Príncipe William en realidad sí se fue de la Realeza?

Como se sabe, a principios de enero de este 2024, los Príncipes de Gales emplearon su cuentas oficiales y mediante su portavoz, anunciaron que Kate tuvo que ser operada del abdomen, sin aclarar que la aqueja, por lo que iba a permanecer hospitalizada dos semanas y después se recuperaría en casa alrededor de tres meses, pero, para el público parece muy sospechoso que no fuera vista en dos meses, y aunque Middleton ya apareció, el público duda de estas pruebas y siguen afirmando que es una doble y que la próxima Reina sigue desaparecida.

Ante este hecho, es que la mujer que es la doble de la antigua duquesa de Cambridge, que en el pasado a afirmado que el Palacio de Kesington le paga hasta 11 mil euros semanales para ir a eventos privados fingiendo ser la nuera del Rey Carlos III, acaba de brindar una entrevista para hablar con respecto a los señalamientos en los que aseguran que es en realidad Heidi la que aparece en la polémica foto con sus hijos y el video paseando por el mercado.

Siendo muy contundente con su entrevista con el diario británico The Mirorr, Agan, de 41 años, dejó en claro que no está supliendo a la nieta por ley de la fallecida Reina Isabel II: "Obviamente han habido algunas especulaciones sobre si eran Kate y William en ese video. De hecho, mis propias redes sociales se han vuelto locas porque la gente piensa que soy yo, pero les puedo asegurar que no lo soy, porque estaba en el trabajo cuando pasó eso, creo al 100 por ciento que son Kate Middleton y William los que aparecen en ese video".

Finalmente declara que la madre del Príncipe George no está muerta y ya es momento que paren de hacer estas especulaciones, que no tienen razón de ser: "Está viva y podemos estar seguros de ello, todo ha ido demasiado lejos, parecía una broma pero ahora se ha convertido en un verdadero drama, así que es momento de terminar", agregando que no por ser una mujer de vida pública deba estar todo el tiempo bajo el reflector: "Ella es una figura pública pero no un bien público, y debemos respetar eso".

Heidi Agan

Fuente: Tribuna del Yaqui