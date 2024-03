¿Lista para el lanzamiento del álbum de Shakira? Esta es la hora en la que podrás escucharlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante Shakira está de vuelta y se prepara para lanzar su tan esperado nuevo álbum titulado Las mujeres ya no lloran. A medida que se acerca la fecha de lanzamiento, surge la incertidumbre en las redes sociales sobre cuándo y a qué hora estará disponible en México.

Los fanáticos han estado ansiosos por conocer más detalles sobre este nuevo proyecto musical desde que Shakira reveló información sobre él en febrero de 2024. En ese momento, la cantante colombiana compartió algunos detalles sobre el álbum, incluyendo las canciones que formarán parte de él.

Las mujeres ya no lloran promete ser un trabajo innovador y emocionante por parte de Shakira, quien ha estado trabajando arduamente en su música durante los últimos meses. Se espera que el álbum refleje la diversidad musical y la profundidad lírica por las que la artista es conocida, mientras aborda temas relevantes para la sociedad contemporánea. Si aún no has visto el listado de canciones que contendrá el disco, aquí te lo dejamos:

Puntería feat. Cardi B.

La Fuente feat. Bizarrap.

Tiempo sin Verte.

Cohete feat. Rauw Alejandro.

Entre Paréntesis feat. Grupo Frontera.

Cómo, dónde y cuándo.

Nassau.

Última.

Te Felicito feat. Rauw Alejandro.

Monotnonía feat. Ozuna.

BZRP Music Sessions, Vol 53

TQG feat. Karol G.

Acróstico feat. Milan y Sasha.

Copa Vacía feat. Manuel Turizo.

El Jefe feat. Fuerza Régida.

BZRP Music Sessions, vol 53 (Tiesto remix).

Aunque el lanzamiento oficial está programado para el viernes 22 de marzo, gracias a los ajustes de zona horaria, los seguidores mexicanos podrán disfrutar del álbum a partir del 21 de marzo. Según la información proporcionada por Spotify, la plataforma de streaming de música, el álbum estará disponible en México a partir de las 22:00 horas, hora de la Ciudad de México, el 21 de marzo. Esta noticia ha generado gran emoción entre los seguidores de Shakira en el país, quienes esperan con ansias escuchar su nuevo trabajo.

En los últimos días, Shakira ha compartido adelantos de lo que será su nuevo disco, aumentando la expectativa entre sus seguidores. Además, algunos temas como Te felicito y El jefe ya han sido lanzados anteriormente, dando una idea del estilo y la calidad musical que se puede esperar del álbum completo.

Fuente: Tribuna