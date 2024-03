Lorena Herrera, molesta y con profunda tristeza, anuncia retiro en 'VLA' tras 'infidelidad'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida actriz de melodramas, Lorena Herrera, de nueva cuenta dio mucho de que hablar, debido a que en una reciente entrevista para Venga la Alegría y diferentes medios de comunicación, se mostró molesta por la difusión de los rumores de infidelidad por parte de su esposo, por lo cual con profunda tristeza acaba de anunciar su retiro del ojo de la prensa.

Como se sabe, hace un par de meses que Herrera estuvo en medio del escándalo, debido a que se aseguró que su esposo, el modelo y empresario Roberto Assad, le habría sido infiel en más de una ocasión con una mujer mucho más joven, incluso se afirmó que se tenían mensajes comprometedores entre este hombre y la supuesta chica, tema que Lorena dejó en claro que era una completa mentira y que su matrimonio estaba bien.

Y ahora, en una reciente entrevista para el matutino de TV Azteca, la reconocida actriz de Televisa dejó en claro que ella no tiene porque explicar nada de su relación ni probarle nada a nadie, y que no debieron creer en los rumores: "Yo no tengo nada que aclararles, ni a ustedes, ni a nadie de mi vida de pareja, porque eso es mi vida. Hay gente que le caes mal y punto, por eso despepitan o quizás les caes mal. Simplemente saben que eso les va a jalar y despepitan de ti, sin saber todo el daño que están provocando".

Lorena y Roberto. Internet

Ante este hecho, la famosa actriz de melodramas como Lola, Érase Una Vez, abrió su corazón ante los medios, expresando que sí se sintió mal de los comentarios, por lo que había tomado la decisión de retirarse del ojo de los reporteros y de ahora en adelante no hablaría de temas privados, además de que tampoco subiría nada a sus redes sociales que no fuera estrictamente laboral: "Me dolió, que como un comentario que no era cierto, verdad, cómo que se cayera un poco eso y prefiero ya no estar subiendo nada de mi relación a mis redes".

Finalmente, dejó de lado el tema de su esposo y habló de su trabajo, por lo que expresó su felicidad por trabajar al lado de Lolita Cortés en el programa de La Más Draga: "Wow, Lolita que historia de vida tan fuerte tiene. Es una mujer verdaderamente admirable, todo el talento que tiene como cantante, como actriz, como ser humano, la fortaleza que tiene, por todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido. La verdad que cuando la escucho hablar, la admiro y digo 'quiero aprender de esta mujer'".

Fuente: Tribuna del Yaqui