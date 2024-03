Papá oso: Eugenio Derbez defiende a Vadhir Derbez tras ataques y sorprende con revelación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocido actor, Eugenio Derbez, salió a dar la cara por sus hijos, demostrando que es un papá oso que cuida y aconseja a sus pequeños, por lo cual no tuvo reparos al momento de defender a Vadhir Derbez, después de que el guapo cantante y también actor, recibiera un sin fin de ataques por su físico, además de hacer una sorpresiva confesión sobre su estado de salud tras su accidente.

Como se sabe, hace poco que en redes sociales, como Instagram, a Vadhir le comenzaron a llover una serie de criticas por presuntamente verse "muy pasado de kilos", recibiendo comentarios bastante despectivos e hirientes con respecto a su aspecto físico en los últimos meses, hecho que el cantante ha señalado que aunque sí es algo fuerte de leer, en realidad trata de no tomarles importancia y seguir enfocado en él y su felicidad.

Ante este hecho, a través de una entrevista con Venga la Alegría, Eugenio dejó en claro que ese tema sí lo han tocado él y el resto de sus hijos en algunas ocasiones, y él solamente les dice que no le presten atención y vean por su salud y no por vanidad o tener contento a X o Y persona: "Hemos hablado mucho del tema. Yo siempre les digo que traten de cuidarse por salud, pero por físico de pronto es una esclavitud. Todos lo sabemos, de alguna manera a todos nos sale una pancita y quieres estar a dieta, pero no es bueno sentirte inseguro".

Ante este hecho, el creador de La Familia P.Luche tocó el tema específico de lo que ha estado viviendo el tercero de sus cuatro hijos, expresando que él siempre trata de darle ánimos y lo empuja a que se fije más en ser una buena persona y no en el que dirán por su aspecto: "Por ejemplo Vadhir que sí trae unos kilitos demás, de repente lo siento le da pena salir. Le digo 'hijo no te preocupes por eso, los kilos van y vienen, la cosa es que demuestres quién eres por dentro, eso es lo importante. El físico no importa'".

Finalmente, impactó al revelar que a un año de su terrible accidente que le destrozó el hombro, ha logrado superar un reto que lo aterraba, aconsejando a todos sobre tomar terapias físicas: "Estoy espectacular de mi hombro, creo que el secreto fue la rehabilitación. Todos aquellos que tienen una lesión, una fractura y tienen que ir a terapia física, yo sé lo horrible y doloroso que es, pero yo me maté seis meses, tomé el triple de lo que me decían, literal y quedé muy bien, acabo de jugar por primera vez tenis, hace un mes y tenía pánico".

