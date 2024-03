Shock en Televisa: Aurea Zapata retira acusación de secuestro a Patricio Cabezut en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Aurea Zapata, recientemente brindó una entrevista para el matutino, Venga la Alegría, en la cual de manera sincera y contundente no pudo evitar las lágrimas al momento de retirar sus acusaciones de secuestro hacía su expareja, el también actor de melodramas y presentador, Patricio Cabezut, explicando la verdad detrás de su mensaje, causando un completo shock en Televisa.

Como se sabe, hace casi dos años que Zapata denunció a Patricio por violencia intrafamiliar y la falta de pago de pensión para las hijas que tienen en común, y en base a eso es que ella declara que él no podía verlas hasta que todo proceso quedaran concluidos, sin embargo, hace poco este declaró que sí podía verla con un plan de convivencia que ella no había respetado, por lo que el juez ordenó que se le realizara un cateo en su hogar y saber el paradero de las menores, hecho que ella tomó como un acto de violencia y expresó que temía por su vida y que querían llevarse a sus hijas por la fuerza.

Pero ahora, en entrevista con el matutino de TV Azteca, Aurea salió a aclarar sus palabras, y aunque se retractó del tema de secuestro, afirmó que sí está aterrada: "Yo mencioné que tengo miedo en mi video, es porque el juez determinó que se rompieran cerraduras, que se rompiera cualquier puerta, cualquier ventana donde se encontraran mis hijas. Ese es el miedo a que algo le suceda, ellas estando aquí en la casa. Imagínate que llegue alguien y que rompa una puerta, que hagan un cateo, hazme el favor. No somos criminales para que el juez 26 de lo familiar nos mande a hacer esto".

Ante este hecho, la actriz de La Rosa de Guadalupe declaró que cree capaz a Patricio capaz de hacer muchas cosas terribles sin importarle la seguridad de ella o de sus propias hijas, señalándolo de todo el acoso que han sufrido: "Yo de él creo cualquier cosa y de sus mejores amigos con los que andan en todos lados. Ha mandado a su familia a asustarnos a las niñas y a mí. Le paga a reporteros, le paga a gente a seguirnos. Tenemos un miedo terrible para salir a la calle, me la paso encerrada con ellas".

De la misma manera, exclamó que el exintegrante del programa Hoy está vendiendo una imagen completamente falsa de él mismo ante todos, fingiendo estar devastado, cuando él les causó un gran daño, afirmando que además tiene mucho dinero que oculta para no mantener a sus hijas: "Él que hace, llorar en la televisión. Y lo peor es que muchísima gente le cree y no es real, toda la verdad va a salir a la luz próximamente, se los prometo. Pero yo no litigo en medios. Este padre nos maltrató, nos violento, nos humilló, a mí me golpeó. Y aparte tiene mucho dinero guardado y su familia tiene mucho dinero, pero no le da a sus hijas, lo que necesitan".

Finalmente, dejó en claro que pese a todo no va a soltar a sus hijas y va a seguir luchando por ellas hasta las últimas consecuencias: "Algo contrario, yo creo que estoy más cuerda que nunca y voy a proteger a mis hijas con uñas y con dientes. Lo que sea necesario, si él las quiere lastimar, si él nos quiere separar o el mismo juez del 26, el maestro Platas, yo voy a estar presente en cualquier situación".

Fuente: Tribuna del Yaqui