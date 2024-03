A sus 83 años, Felicia Garza sale del clóset y en 'Hoy' confiesa su verdadera preferencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Inesperadamente a sus 83 años de edad, la famosa actriz y muy reconocida cantautora, Felicia Garza, de nueva cuenta dio de qué hablar ya que por segunda ocasión salió del clóset y en una muy sincera entrevista para el programa Hoy volvió a confesar su verdadera preferencia, dejando muy en claro si se siente atraída por algún género, causando una gran conmoción en Televisa.

Felicia, que anteriormente era conocido como Felipe Gil, en el 2014 decidió confesar que se identificaba como mujer, expresando que casi perder la vida lo hizo ser sincero y a sus 74 años explicó: "Tuve tres operaciones en una semana, estuve a punto de morirme y fue cuando decidí y dije: 'yo tengo que cambiar'. No puedo seguir viviendo bajo esta misma tónica de mi vida, tengo que hacer algo. No puedo, toda esta angustia interna, explosión por estar escondido me está matando".

Tras este momento de sinceridad, la reconocida cantautora ha sido completamente honesta con el público respecto a sus emociones y lo que ha pasado en esta transición, como el distanciamiento de sus hijas: "Me pidieron un periodo de silencio para asimilar mi decisión y las respeto porque para ellas fue un shock. Por años intenté hacerme entender y no lo conseguí, porque muchas veces las puertas estuvieron cerradas, era un tabú hablar del asunto".

El antes y después de Felicia. Internet

Y ahora, tras haber logrado romper esas brechas, estar en paz con ella misma y con sus propias hijas, Felicia ha vuelto a sincerarse ante las cámaras del matutino de la empresa San Ángel, producido por Andrea Rodríguez Doria, y por segunda ocasión en estos 10 años, ha afirmado que además de ser una mujer transgénero, también es asexual, lo que significa que ella no siente una atracción física, ni sexual con nadie, ya sea hombre o mujer.

Felicia en la entrevista con Sebastián Reséndiz dejó en claro que desde hace una década ella está consiente, señalando que no piensa en enamorarse de nuevo ni tener una pareja: "No (busco ni quiero pareja), yo hace 10 años soy asexual", por lo que el mismo reportero, sorprendido, le expresó: "pero el cuerpo pide", a lo que ella con un gran sentido del humor y riendo divertida fue concisa al responder: "Pues el mío no".

