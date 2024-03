¿Televisa lo prohibió? Sergio Mayer rompe el silencio y explica por qué rechazó a Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de melodramas y reconocido político, Sergio Mayer, de nueva cuenta decidió dar la cara a los rumores que corren alrededor de su persona, por lo que a través de las redes sociales rompió el silencio sobre su ausencia en La Casa de los Famosos 4, sincerándose al momento de explicar por qué rechazó la oferta jugosa de Telemundo para ser participante, ¿acaso Televisa lo prohibió?

Como se sabe, hace un par de semanas se anunció que llegarían nuevos talentos a dicho reality para llenar los espacios que quedaron vacíos ante las repentinas salidas voluntarias, como la de Thalí García, y la expulsión de Carlos Gómez por haberse atrevido a darle un golpe al reconocido modelo e influencer, Rodrigo Romeh. Ente las especulaciones de los nuevos integrantes, la periodista Vicky López declaró que Mayer sería uno de ellos.

Pero, tras largos días de espera primero el 13 de marzo llegaron como nuevas habitantes la actriz, Geraldine Bazán, y la presentadora, Patricia Corcino, el viernes 15 de marzo ingresó Serrath y el pasado domingo 17 de marzo ingresó el actor de melodramas, Paulo Quevedo, desmintiéndose así que Mayer fuera uno de los nuevos, por lo que de inmediato comenzaron a correr rumores del motivo de su negativa a entrar.

Uno de los primeros es que supuestamente el actor de La Fea Más Bella no había sido invitado, a lo que este decidió salir a hablar al respecto, aclarando que por cuestiones de agenda fue que no pudo entrar: "Recibí una invitación justamente de la producción. También recibí una invitación de Telemundo en donde me invitan a entrar en estos días que pasaron. Me hicieron una invitación y propuesta muy interesante. Lo estuve pensando durante muchos días. Hice todo lo posible para dejar las cosas arregladas y poder estar en la casa".

De igual forma aclaró que el haber estado en el formato de la empresa San Ángel no impedía su ingreso a la actual, en la que se encuentra Alfredo Adame, agregando que él no es exclusivo de ninguna televisora, por lo que se puede ir a la que quiera cuando quiera: "Todo el mundo especuló sobre si podía o no podía, sobre si debía o no debía. Hubo gente que dijo que no podía entrar porque ya había firmado, que si yo ya había hecho una Casa de los Famosos en México. Sí puedo. Si yo hubiera tomado la decisión, sí hubiera podido entrar".

Finalmente, reiteró que todo se dio por los tiempos y sus compromisos laborales: "Pero lamentablemente, los tiempos no se daban. Tengo muchos compromisos. Tengo muchas cosas y el hecho de que yo entrara a La Casa de los Famosos ahora y dejara todos mis proyectos, además de dejar a mi familia nuevamente. Entonces tomé la decisión de no entrar. Me disculpé con la producción. Ya estaba todo listo".

