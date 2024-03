Thalía, a punto de morir: La exactriz de Televisa casi se ahoga en su hogar; así se salvó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida actriz de melodramas, Thalía, recientemente dejó a sus millones de fans en completo shock, debido a que en una entrevista, la exestrella de Televisa, reveló que estuvo a punto de morir, debido a que por desgracia sufrió un accidente y casi se ahoga en su hogar mientras que se encontraba sola, por lo que su vida pasó ante sus hijos, salvándose apenas por este motivo.

Cómo se sabe, pronto la actriz va a estar como conductora de la próxima edición de los Latin American Music Awards, motivo por el cual tenía que presentarse en Univisión para hablar al respecto, aprovechando el momento para hablar sobre la importancia de la vida y de la familia, reconociendo que ella por poco y pierde la vida estando sola al interior de su hogar, expresando el gran terror que sintió en ese momento.

Tras está fuerte revelación, la cantante en una entrevista con Despierta América, relató a detalle lo sucedido, dejando en claro que fue un milagro que esté todavía en este plano: "La vida es una, la tienes en segundos. Ahorita, antes de venir aquí, estaba yo corriendo y me metí un pedazo de pollo para salir corriendo así, al carro, y se me atoró, me estaba ahogando con un pedazo de pollo y estaba sola en mi departamento, antes de subirme al carro".

Con respecto a como logró sobrevivir estando sola, la actriz de María la del Barrio contó la maniobra que le salvó su vida: "Yo me empecé a hacer así (golpear en el abdomen), sola, en mi departamento, ahogándome, se me salió, nadie estaba. Yo dije: 'En cualquier segundo, ¡en cualquier segundo!, pelas, cuelgas los tenis (te mueres)'. Hay que vivir, hay que disfrutar. Vivir y ver las cosas en positivo y rodearte de luz, de ser luz, que se haga la luz".

Finalmente agradeció la vida que tiene y exclamó que ella se visualizó así: "De pronto como que sí me imaginaba ciertas cosas, muchas las escribí y se hicieron realidad, muchas simplemente las visualicé y también se hicieron realidad y de pronto descubrí que lo más hermoso y lo más maravilloso que te puede pasar en la vida es que todas esas ilusiones se las pongas en las manos a Dios y él te va a dar y te va a hacer exactamente lo que está planeado para tu vida sin que tú te angusties, sin que te dé ansiedad".

