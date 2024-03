Tras escándalo por pequeña pastelería, Poncho De Nigris responde: “No hay publicidad mala”

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Para nadie es un secreto que Poncho De Nigris es una de las figuras más polémicas del entretenimiento mexicano, desde que participó en Big Borther, allá a comienzos de los 2000 y es que, a lo largo de estas dos décadas, el influencer se ha visto envuelto en una serie de controversias que van desde su supuesto noviazgo con Irma Serrano ‘La Tigresa’ o sus pleitos con Sergio Mayer, con quien compartió escenario en su época de Solo para mujeres.

En el año 2023, Poncho vivió un especie de resurgir mediático gracias a su participación en el reality show de Televisa, La Casa de los Famosos México, donde se convirtió en finalista junto al resto del team Infierno. Una vez que salió del programa de telerrealidad, De Nigris regresó a la televisión con un nuevo programa de concursos, el cual es producido por la empresa de San Ángel, a la par, el esposo de Marcela Mistral se está preparando para abrir una pastelería y postrería en su natal Monterrey, Nuevo León.

Si bien, es de conocimiento público que Poncho también ha desarrollado algunos negocios como empresario, lo que terminó por ponerlo en el foco de la polémica (de nueva cuenta) fue la manera en la que promocionó su nuevo emprendimiento. Todo ocurrió durante la jornada de ayer, miércoles, 20 de marzo, cuando realizó una transmisión en vivo donde le contaba a sus fans en qué lugar estaría su nuevo negocio.

En determinado momento, el conductor presta atención a una pastelería más pequeña que se encontraba a lado de su local, por lo que cambia su tono a uno que, algunos interpretaron como burlón, puesto resaltó que se trataban de “pastelitos chiquitios”, así como también hizo un contraste, puesto mencionó que en su establecimiento se encontrarían con productos de calidad. Como era de esperarse, dichas palabras desataron la molestia del público, quienes no tardaron en convertirlo en tendencia.

“Le dan a la derecha como si fueran a la Herradura y de este lado la próxima sucursal, ¡ay cosita, venden pastelitois aquí chiquitos!”, dijo De Nigris en su video.

Al notar el enojo de la gente, Poncho De Nigris optó por no quedarse callado y mostró pruebas de que su relación con la pequeña pastelería se encontraba bien. Resulta ser que el presentador le envió un mensaje al negocio en el que les expresó que no existía la “publicidad mala”, a lo que ellos respondieron con un breve mensaje: “así es, muchas gracias”; sin embargo, esto no bastó para calmar a la gente, quienes aún a la mañana de hoy continúan insultando al amigo de Wendy Guevara.

Poncho De Nigris responde a sus críticos con mensaje a la pequeña pastelería

Créditos: X @PonchoDeNigris

Fuentes: Tribuna