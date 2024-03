Tras fuerte reacción de fans, Josh Peck rompe el silencio sobre el abuso que sufrió Drake Bell

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El actor Josh Peck ha roto su silencio sobre las acusaciones de abuso sexual que su ex coprotagonista Drake Bell reveló recientemente en la docuserie Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, detallando el abuso que sufrió a los 15 años.

Drake Bell, de 37 años, había compartido en la serie que él era el menor no identificado que denunció haber sido abusado sexualmente por el entrenador de diálogo Brian Peck a la edad de 15 años. Este último, un delincuente sexual registrado, cumplió 16 meses de prisión en 2004-2005 por cargos que incluían sodomía y cópula oral con menores.

Drake y Josh

Tras las revelaciones de Bell, los fanáticos se volcaron a las redes sociales para criticar a Josh Peck por su silencio en torno al tema. En respuesta, Peck, de 41 años, recurrió a Instagram para expresar su apoyo a Bell y a otras víctimas de abuso. En su publicación, Peck afirmó que había contactado a Bell en privado y quería ofrecer su apoyo a todas las víctimas que compartieron sus historias de abuso en la industria del entretenimiento.

A pesar de no haberse pronunciado públicamente anteriormente, Peck aseguró que estaba comprometido con proteger a los niños y apoyar a las víctimas de abuso emocional y físico en los sets de Nickelodeon.

Drake Bell también habló sobre el tema en TikTok, agradeciendo a Peck por su apoyo y pidiendo comprensión a los seguidores mientras ambos procesaban emocionalmente lo ocurrido.

El documental Quiet On Set ha arrojado luz sobre oscuros episodios en la industria del entretenimiento, incluidas las acusaciones de abuso y comportamiento inapropiado por parte de algunos miembros del equipo de producción de programas infantiles.

La relación entre Drake Bell y Josh Peck se remonta a su tiempo juntos en la exitosa serie de Nickelodeon Drake & Josh, donde interpretaron a hermanastros. Sin embargo, las ex estrellas infantiles no han sido fotografiadas juntas desde 2015, y la serie terminó en medio de controversias y acusaciones.

Las revelaciones de Bell en Quiet On Set también han reavivado el debate sobre la responsabilidad de los adultos en la protección de los menores en la industria del entretenimiento, así como sobre la necesidad de crear un entorno seguro y saludable para los jóvenes talentos.

Fuente: Tribuna