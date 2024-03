Victoria Ruffo responde a 'celos' de Alessandra Rosaldo y envía halago a Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Días atrás el famoso actor Eugenio Derbez causó controversia al asegurar que su esposa Alessandra Rosaldo se molestaba cuando él hablaba de su expareja, Victoria Ruffo, quien ya respondió a esta controversia. 'La Queen de las telenovelas' no se quedó callada ante los recientes rumores que inició el comediante y envió un certero mensaje a través de los medios de comunicación.

Debido a que la relación entre Ruffo y el patriarca de los Derbez no finalizó en los mejores términos, en ocasiones los famosos se lanzan acusaciones uno a otro, por lo que en días pasados el productor y actor mexicano advirtió que ya no hablaría más de Vicky, debido a que su esposa le pidió que ya no lo hiciera porque le molesta. "Me dijo 'ya deja de hablar de tu pasado'. Se lo prometí. Me cuesta el matrimonio", expresó el intérprete.

Ante este escenario, Victoria descartó que las declaraciones del padre de su hijo José Eduardo Derbez sean del todo verdaderas, sobre todo porque ha dado motivos para que la integrante del grupo Sentidos Opuestos sienta celos. "No creo, la verdad yo creo que ella es muy inteligente… Yo considero a Alessandra muy inteligente, muy trabajadora, muy buena mamá, no creo, muy segura", dijo Ruffo al respecto.

Al respecto de los comentarios del también productor sobre que sufrió mucho al no ver crecer a su hijo José Eduardo, la estrella de los melodramas La Madrastra y Corona de lágrimas respondió que la decisión fue totalmente de él: "Ay, pero pues es que no pudo porque trabajaba mucho". No obstante, Ruffo aprovechó su reciente encuentro con la prensa, entre ellas las cámaras del programa Ventaneando, para destacar la labor profesional de su expareja.

Cuando la cuestionaron sobre si considera que Derbez es buen comediante, Ruffo inmediatamente dijo: "Es un hombre muy talentoso". Por otra parte, la artista de 61 años manifestó que no tiene ninguna intención de interferir en el nombre que su hijo desea ponerle a su primogénita, a pesar de que Eugenio Derbez ha expresado sus intenciones de que se llame Silvia como su mamá o Victoria Eugenia.

Esa niña se va a llamar como quieran sus papás, punto", expresó tajante la actriz.

Por último, Victoria Ruffo negó rotundamente que haya rechazado formar parte del reality Siempre reinas, de la plataforma Netflix. "Ay, ¿cómo?, ¿yo le hice el feo?... no, yo no he rechazado nada, me invitaron a hacer una participación especial, y con mucho gusto lo hizo porque conozco bien a Lucia (Méndez), conozco bien a Lorena (Herrera)", aclaró la intérprete de Televisa.

Fuente: Tribuna