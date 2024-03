Adiós TV Azteca: Tras 32 años al aire y perderlo todo, actor confirma regreso ¿a Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 32 años al aire y haberse levantado de una fuerte adicción que le hizo perderlo todo a nivel emocional, el reconocido actor de melodramas y presentador, Armando Araiza, recientemente dejó a todos sorprendidos al decirle adiós a TV Azteca y emplear sus redes sociales para confesar que tenía una buena oferta de trabajo, lo que sería una clara confirmación de su regreso a Televisa.

Como se sabe, Armando es hermano de Raúl 'El Negro' Araiza, e hijo de dos grandes y respetadas celebridades de la empresa San Ángel, Raúl Araiza y Norma Herrera, por lo que no extrañó a nadie cuando este siguió los pasos de la familia y debutó en dicha televisora en el años de 1983 con la novela, El Maleficio, tras lo que varias décadas más siguió formando parte de otros grandes éxitos, siendo Diseñando Tu Amor, en el año 2021, el último en el que apareció.

Pero, pese a su exitosa y extensa trayectoria en la la mencionada televisora, Armando al verse sin trabajo y con deseos de seguir creciendo en el medio, solicitó directamente empleo a Ricardo Salinas Pliego, el cual atendió a su llamado casi de inmediato, colaborando primero con un proyecto para prevención de drogas y alcoholismo, y en el año 2023 debutó en sus pantallas al ser uno de los participantes de La Isla: Desafío En Turquía.

Y ahora, con tan solo un año en el Ajusco, todo parece indicar que Araiza volvería a su casa principal, debido a que recientemente empleó su cuenta de X, antes conocido como Twitter, para pedir la opinión del público ante este hecho: "Recibí una propuesta para La Casa de los Famosos, ¿que hago?", y aunque no dijo si hablaba de la versión de Telemundo o de Televisa, la mayoría cree que se refiere a la de la empresa San Ángel.

Ante este hecho, sus seguidores le dejaron claro que solo acepte si se trata de Televisa: "Te van a arruinar la vida, no aceptes. Ya sea Telemundo o Televisa, las cuerdas las mueve Endemo", "NO entres a la de @Telemundo @TLMDRealities es un #telefraude total. Si te invitan a la de México CLARO QUE SÍ", "Nos encantaría verte especialmente tus fans desde chico. Lo que no queremos es que Telemundo te haga ver mal", "La de @TLMDRealities es un fraude a esa no entres, la de Televisa es menos evidente si hace alguna trampa" y A la de Televisa sí".

