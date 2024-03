Así comenzó la historia de amor entre Kate Middleton y el Príncipe William de Gales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Alguna vez te has preguntado cómo se conocieron los ahora príncipes de Gales, William y Kate? Si has visto la serie de Netflix The Crown, quizás creas que fue durante sus años universitarios en la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido en 2001 cuando comenzaron a tratarse. Sin embargo, la realidad detrás del romance es mucho más compleja y menos superficial de lo que se muestra en la pantalla.

A través de testigos audiovisuales de la época, se ha podido reconstruir parte del contexto que rodeó su romance, el cual estuvo marcado por la juventud, las fiestas y la diversión, características comunes entre muchos jóvenes británicos en sus años escolares. En diversas fotografías que circulan en la red, se puede apreciar a los dos miembros de la realeza disfrutando de noches de fiesta, aparentemente sin preocupaciones por los protocolos reales. Aunque se muestran algo desaliñados, conservan el aire sofisticado que siempre ha caracterizado su imagen pública.

Kate Middleton y William captados en su juventud

Aunque en las imágenes no se observa consumo de alcohol, la cercanía y la despreocupación que proyectan sugieren un ambiente de relajación y disfrute mutuo. En una entrevista antigua concedida a la BBC, Middleton, compartió detalles sobre los primeros días de su romance con el príncipe William. Reveló que se sintió abrumada y algo tímida cuando conoció al príncipe, pero rápidamente desarrollaron una fuerte amistad.

De hecho, pienso que me ruboricé cuando te conocí y me escabullí un poco, sintiéndome tímida de haberte conocido. Nos tomó algo de tiempo el conocernos, pero nos volvimos amigos muy cercanos en muy poco tiempo", compartió Kate en la entrevista.

Por su parte, el príncipe William también recordó esos primeros momentos juntos. "Nos mudamos juntos como amigos. Vivíamos con algunos otros también, y un poco como que floreció de ahí, en verdad. Nos veíamos más, y tú sabes, pasábamos más tiempo juntos y hacíamos cosas", expresó el príncipe, destacando la estrecha complicidad que siempre ha existido entre ellos.

Aunque todo comenzó con una inocente amistad, la relación tomó un nuevo rumbo durante un desfile de moda benéfico, donde un momento especial cambió sus vidas para siempre. Durante dicho evento, Kate capturó la atención del príncipe William mientras desfilaba por la pasarela con un elegante vestido de transparencias. Este instante marcó un punto de inflexión en su relación, ya que el príncipe quedó cautivado por la belleza y gracia de Kate en ese momento.

