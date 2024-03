Así reapareció Daniel Bisogno en 'Ventaneando' tras salvarse de morir; perdió movilidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este viernes 22 de marzo el querido presentador Daniel Bisogno reapareció en el programa Ventaneando tras haber sido dado de alta, después de una complicación médica que lo tuvo al borde de la muerte. El conocido 'Muñe' compartió detalles sobre su salud con el público del vespertino, y también habló de cómo ha sido su recuperación luego de haber estado sedado e intubado por varios días.

Como se sabe, el pasado 8 de marzo Daniel abandonó el hospital en el que permaneció durante un mes entero luchando por su vida, luego de internarse para atender una severa infección en los pulmones. A lo largo de este tiempo, los fans del también actor mexicano temieron mucho por su integridad ya que fue la tercera hospitalización que enfrentó en menos de 10 meses, y las dos ocasiones anteriores también estuvo muy grave.

Afortunadamente, 'El Muñeco' salió avante de estas situaciones y la tarde de este viernes realizó una videollamada para el programa Ventaneando donde platicó cómo se encuentra: "No hay nadie en casa, se les extraña con todo el corazón. Estoy muy bien Pati (Chapoy), la verdad es que hay una gran mejoría ya estoy aquí en la casa ustedes estuvieron informando puntualmente qué era lo que sucedía conmigo con la única verdad que es la que da 'Ventaneando' público querido".

Además, Bisogno aseguró que se está recuperando satisfactoriamente: "Ya afortunadamente logré salir del hospital, estoy aquí en la casa, prácticamente con un 85 por ciento de movilidad, porque como estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días intubado". El presentador de 50 años compartió que está recibiendo terapia para recuperar la movilidad total en todo su cuerpo, ya que permaneció 19 días sin movimiento pues estaba en terapia intensiva.

Estoy tomando diario, ya nada más llegan y me despiertan con la sobada de pie y vámonos y todo el día me tomo dos o tres, para avanzar rápido".

Finalmente, Daniel explicó que el pulmón que estuvo comprometido debido a la infección en estos momentos se encuentra en recuperación y el pronóstico médico es favorable, pero aclaró que continuará acudiendo frecuentemente al hospital: "Todo se controló y se superó y ahorita estamos en un muy buen momento ya con todos los resultados que han salido hasta el día de hoy y miren que me he hecho no sabe usted cuantos estudios".

Por eso luego dicen que si me ven en el hospital en tal lado, estudio tras estudio para hasta ahorita todo está bien", agregó Dani.

Fuente: Tribuna