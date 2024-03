A casi 1 año de su sorpresivo divorcio, Ricky Martin destapa cómo es su relación con Jwan Yosef

San Juan, Puerto Rico.- En los últimos años, el cantante y actor Ricky Martin ha dado de qué hablar, ya sea por la acusación de abuso que sostiene por parte de su propio sobrino o por su separación con Jwan Yosef, con quien estuvo casado por poco más de 6 años; sin embargo, en el mes de julio del 2023 confirmó que ambos habían decidido poner punto final a su separación. Dado que, en aquel momento, el mundo estaba paralizado por el tormentoso truene de Shakira y Piqué, muchos esperaban que ocurriera algo similar con el cantante de Una mordidita y su entonces pareja.

Y es que, de manera similar a la colombiana, el boricua informó que todo se realizaría de manera pacífica debido a que tanto él como su entonces esposo compartían hijos y no deseaban afectarlos. En el caso de Ricky Martin, dicha promesa sí se cumplió, por lo que el divorcio ocurrió de manera silenciosa, aunque sí se llegó a filtrar que habría sido el propio cantante de Livin' la vida loca, Canción bonita y María, quien se encargó de pagar la separación.

A casi un año de esto, Ricky Martin concedió una entrevista con el programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, con motivo del estreno de su nueva serie Palm Royal, la cual será lanzada a través de la plataforma de streaming Apple TV+. Fue en dicha ronda de preguntas y respuestas donde el famoso contó cómo ha sido su relación con Yosef ahora que ambos han terminado y, para sorpresa de todos, la separación resultó ser bastante tranquila.

Ricky Martin habla sobre su truene con su exesposo

Ricky contó que, si bien, una ruptura jamás es fácil, la realidad es que asume que es algo que debía ocurrir y, ahora que han pasado varios meses, puede presumir que lleva una gran relación con su expareja, esto gracias a que ambos comparten a sus hijos. Por otro lado, indicó que su secreto para lograrlo fue confrontar sus emociones y mantenerse ocupado con su proceso creativo y su trabajo, lo que lo ha ayudado a sanar sin tropiezos.

“Nunca es fácil, tú sabes que toda separación es difícil, pero yo creo que es algo que tenía que suceder y el día de hoy mi exesposo y yo tenemos una relación maravillosa, estamos criando dos hijos… Para mí lo más importante es confrontar mis emociones y no evitarlas, no hacerlas a un lado, pero definitivamente el trabajo ayuda, el estar creativo, el tener la mente ocupada ayuda a sanar un poco, pero lo importante es no dejar el sentir a un lado, no se puede…”