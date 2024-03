Destapan pasado amoroso de Laura Zapata; se habría relacionado con 2 famosas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una emotiva rueda de prensa, Laura Zapata, reconocida actriz de telenovelas, compartió detalles sobre la relación entre Nicandro Díaz, el aclamado productor de televisión recientemente fallecido, y su hermana, la famosa cantante Thalía. Zapata, quien lamentó profundamente la partida de Díaz, reveló ante los medios que el productor habría mantenido una relación amorosa con la intérprete de No me enseñaste en el pasado. Aunque no proporcionó detalles específicos sobre la duración o la época exacta de este romance, la actriz señaló que esta conexión sentimental había fortalecido los lazos entre ella y Díaz.

"Él, de alguna manera, tuvo así como un leve romance con Thalía, entonces tuvimos cercanía. Que Dios lo bendiga", expresó Zapata durante el encuentro con la prensa, resaltando la relación cercana que compartieron a raíz de este vínculo sentimental.

Esta declaración desató la inconformidad de Yolanda Andrade. La reconocida presentadora expresó su molestia luego de las revelaciones sobre la relación con la famosa cantante. La tensión entre Andrade y Zapata ha sido un tema recurrente en el mundo del espectáculo, y estas nuevas declaraciones solo han avivado el fuego de la controversia entre las dos personalidades. La enemistad habría surgido a partir de que Andrade insinuaba que la actriz mexicana dependía económicamente de Thalía.

Ahora, en un nuevo capítulo de oposiciones, Andrade describió los comentarios de Zapata acerca del pasado amoroso de las celebridades antes mencionadas como "fuera de lugar".

¿Qué puedes esperar de una mujer como tú (Laura Zapata) que hace ese comentario? En un momento tan triste, de la pérdida de una persona que te dio trabajo, de un ser tan querido en toda la empresa (Televisa) y por todos sus compañeros. Sacas tu veneno cuando puedes", soltó.

Molesta porque a Zapata le gustaba hablar de relaciones que no son suyas, Andrade se dispuso a 'destapar' el historial amoroso de su 'enemiga'. Sorprendió al público al sugerir que Zapata habría estado involucrada románticamente con dos figuras famosas, una de ellas una actriz con la que Zapata había trabajado en el pasado, y la otra una cantante. Aunque Andrade optó por no revelar más detalles sobre las identidades de estas celebridades, mencionó que una de ellas había fallecido recientemente, dejando a los medios y al público con la tarea de investigar y descubrir más sobre estos supuestos romances.

Hasta el momento, Laura Zapata no ha respondido a las declaraciones de Andrade, generando una expectativa sobre si abordará o no estas revelaciones en el futuro cercano.

Fuente: Tribuna