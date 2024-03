Este fue el consejo que Madonna le dio a Ricky Martin; en él basa su filosofía de vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una reciente entrevista con el programa Live! with Kelly and Michael, el famoso cantante Ricky Martin compartió emocionantes detalles sobre su encuentro con la icónica cantante Madonna. Durante la conversación, Martin recordó el emocionante momento en el que tuvo la oportunidad de conocer a la intérprete de Like a Virgin en persona y trabajar con ella. El puertorriqueño relató cómo surgió el encuentro con la reina del pop y cómo logró asegurar una colaboración musical con ella, la cual ahora conocemos bajo el título Be Careful.

Ambos se conocieron en la ceremonia de entrega de los premios Grammy en 1997. Según Martin, este emocionante momento tuvo lugar en un momento crucial de sus carreras. En 1997, cada uno se encontraba en la cima de su éxito. Ésta reunión dejó una impresión perdurable en la memoria del también actor. Y no sólo para él, pues la unión de estos dos titanes de la música generó un gran impacto en la cultura pop y continúa siendo recordada por los fanáticos de ambos artistas hasta el día de hoy.

Encuentro en los Grammy de 1997

Ricky Martin contó cómo la bailarina le brindó valiosos consejos sobre cómo manejar la fama mundial y separar su vida personal de la profesional. Dicho asesoramiento ha sido fundamental en su vida. "Hago lo que una vez me dijo Madonna: 'Ricky, el día que la fama te controle, estás mal'. Entonces mejor vamos nosotros a controlar la fama", compartió, destacando la importancia de mantener el control sobre su carrera y su vida íntima.

El famoso de 52 años ha seguido fielmente este consejo a lo largo de los años, buscando mantener un equilibrio entre su éxito en la industria musical y su vida fuera de los reflectores. Incluso ha sido elogiado por su capacidad para mantener una imagen auténtica y por su enfoque en la familia y la vida privada, a pesar de su estatus como una estrella mundial.

Pero éste no ha sido el único consejo que le ha cambiado el rumbo. Recientemente, Martin abrió su corazón y confesó que fue su padre quien lo alentó a hacer pública su homosexualidad, pensando en el bienestar de sus hijos. De modo que su padre desempeñó un papel crucial en su proceso de aceptación,

Fuente: Tribuna