Kate Middleton anuncia que tiene cáncer y X se inunda de memes: "Me siento una mier..."

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida futura reina del Reino Unido, Kate Middleton, se encuentra siendo tendencia en la red social X, debido a que los millones de usuarios de este no dudaron en compartir sus reacciones ante el anuncio del padecimiento de cáncer que realizó la royal en sus propias cuentas oficiales, y como suele pasar inundaron de memes estas, en los cuales afirmaron que se sienten como una "mier..." de persona.

Como se sabe, desde hace varios meses que en X, antes conocido como Twitter, el nombre de Kate se mantuvo en tendencia la mayor parte del tiempo, debido a que tras la desaparición pública ante su cirugía abdominal, mucho se especulo de su aparente muerte, que su estado de salud sería grave e incluso que el Príncipe William le sería infiel en pleno Día de San Valentín y ella decidió huir para separarse.

Pero, hace un par de horas que la Princesa de Gales decidió terminar con los rumores sobre su muerte y otras teorías de su desaparición, por lo que mediante un video desde el jardín del Palacio de Kesington, confirmó que padece cáncer: "La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento".

Aunque usualmente con los memes se burlan de la persona que es tendencia, en esta ocasión algunos se sintieron mal y se burlaron de ellos mismos: "Yo viendo el video de Kate Middleton después de todas las teorías conspirativas que armé en mi mente y ahora me siento una mier... de persona", y "Kate Middleton había estado desaparecida porque le diagnosticaron cáncer e inmediatamente arrancó quimioterapia. Hubiera preferido que sea cualquier cosa no esto. Salgan de Twitter, quiero estar sola".

De igual forma hubo quienes sí sacaron situaciones chistosas de la nuera del Rey Carlos III, como el hecho de que la reconocida periodista, Martha Debayle, estaría diciendo a sus hijos que su tía estaba enfrentando una batalla en contra del cáncer: "Mientras tanto, Martha Debayle: 'Niños, dejen sus iPhones. Tengo noticias sobre la salud de su tía Kate Middleton'" y otros en el que afirman que no creían que la Reina Camilla Parker viviría más tiempo.

