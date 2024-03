Kate Middleton confirma que tiene cáncer; deja en shock a la Realeza: "Llevo quimioterapias"

Comparta este artículo

Reino Unido.- Después de tantas especulaciones sobre su misteriosa desaparición, Kate Middleton acaba de estremecer y dejar en completo shock a todos los fans de la Realeza y al mundo entero, pues confirmó que tiene cáncer, detallando cómo ha sido para su familia y para ella procesar dicha información, además de confesar que ya está en las primeras etapas de su tratamiento de quimioterapias que el doctor ordenó.

Como se sabe, desde hace varios meses que el nombre de Kate se encuentra siendo tendencia en X, antes conocido como Twitter, pues sus millones de fans en todo el mundo se preguntan "¿Dónde está Kate?", ya que tras su cirugía abdominal en el mes de enero, la royal había permanecido fuera del ojo público, desatando un sin fin de locas teorías, las cuales aumentaron por una fotografía en el Día de la Madre del Reino Unido, pues un error con photoshop puso en duda que sí fuera ella en realidad.

Pero ahora, la esposa del Príncipe William ha salido para terminar con todas estas teorías, por lo que mediante un video desde el jardín del Palacio de Kesington, confirmó que padece cáncer: "La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento".

Ante este hecho, declaró que para ella y el Príncipe de Gales fue un completo shock y en los últimos meses han hecho todo lo posible para mantener las cosas lo más privado posible por el bien de sus tres hijos, el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis, de 10, 8 y 5 años respectivamente: "Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia".

Fuente: Tribuna del Yaqui