Luto en Televisa: Actriz sufre repentina muerte y llega devastada a 'Hoy': "Sigo en duelo"

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien hace 2 años realizó su último protagónico en Televisa, sorprendió a todos sus seguidores y fans debido a que la mañana de este viernes 22 de marzo reapareció en el programa Hoy tras una larga ausencia. Lastimosamente, la protagonista de novelas no reapareció en las mejores condiciones pues está en duelo por una pérdida familiar y además de luto por la reciente partida de Nicandro Díaz.

Se trata de la famosa Aracely Arámbula, quien fue captada de regreso en los pasillos de la empresa de San Ángel para participar en el homenaje que le realizaron al productor de melodramas tras su repentino fallecimiento. En entrevista exclusiva con Hoy, la también cantante y conductora externó su gran desconsuelo, resaltando que sigue sobrellevando la partida de su madre, Socorro Jaques, quien perdió la vida a mediados del mes de febrero.

No me queda claro qué pasa en estas cosas, me impacta porque yo sigo en duelo, entonces ha sido muy difícil".

La expareja de Luis Miguel aseguró que Nicandro no solo fue un gran jefe, sino también un gran amigo pues la apoyó en momentos complicados de su vida: "Él estuvo conmigo en momentos muy importantes con mi mamá, entonces sí me duele, pero no quiero llorar… pero está en nuestro corazón y la gente nunca muere, siempre está cerca de nosotros", expresó Arámbula en la entrevista.

Además, Aracely recordó que durante los inicios de su carrera trabajó con él: "Para mí no solamente era un gran productor con el que trabaje en Alma rebelde sino que también fue un, lo puedo considerar un gran amigo porque estuvo en momentos claves e importantes, sobre todo hace poquito, en un momento muy importante con mi mami, y siempre dándome palabras de aliento, por eso estoy sorprendida e impactada".

Es muy difícil que sucedan estas cosas con gente tan querida, con gente tan buena, que tiene mucho que dar… sus novelas seguirán, las veremos por siempre", agregó.

Finalmente, la intérprete de 49 años reveló que semanas atrás se reencontró con Díaz para hablar de una propuesta laboral que la llevaría devuelta a los escenarios. "Es muy difícil porque no quiero pensar que lo venimos a despedir, lo acabo de ver hace menos de un mes, mes y medio, que nos vimos porque estábamos platicando de un proyecto, pero ahora estábamos hablando de hacer teatro, entonces ¡qué viva siempre nuestro querido Nicandro!", remató.

Fuente: Tribuna