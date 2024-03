Mauricio Castillo recuerda cuando lo despidieron por dar opinión en contra de EPN

Ciudad de México.- En medio de una creciente polémica, Adela Micha ha sido señalada por supuestos conflictos laborales con varios de sus colaboradores. Recientemente, se han hecho públicas acusaciones de despidos repentinos, desavenencias y hasta pedidos de abandono del país.

Recordemos que uno de los casos involucra a Daniel Casarín, quien fue despedido de La Saga de manera abrupta, generando revuelo en redes sociales. Además, un video protagonizado por Ari Telch se volvió viral, donde el actor le solicita a Micha que abandone México. Ahora, Miguel Díaz ha avivado la controversia al recordar un momento en el que Mauricio Castillo reveló supuestas diferencias con Adela Micha relacionadas con Enrique Peña Nieto.

Castillo reveló que durante su tiempo en La Saga, tenía una videocolumna para expresar su opinión. Pensaba que ya tenía suficiente experiencia en ese ámbito. Todo comenzó cuando a todos los colaboradores les solicitaron hablar sobre el entonces presidente durante uno de los momentos más difíciles que enfrentaba el país: el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El comentador compartió su indignación por las declaraciones del entonces presidente Enrique Peña Nieto con respecto a la donación de lonas y cobijas para los damnificados, considerando que el Gobierno de México debería contar con los recursos financieros y las estrategias necesarias para enfrentar estas situaciones de emergencia.

El contenido polémico atrajo una cantidad significativamente mayor de visitas en comparación con otras de sus opiniones. El comediante expresó su satisfacción por el éxito del video, que alcanzó las 600 mil reproducciones en poco tiempo. Sin embargo, su alegría fue efímera, ya que apenas una semana después, Mauricio Castillo se encontró sin trabajo como colaborador de Adela Micha.

Bueno, a la semana siguiente me corrieron. No sé la razón, me vale madres. El cuate este me dijo: ‘No, pues es que ya tenemos un recorte’. Le dije: ‘Wey, ten los huev*s de decirme la verdad'".