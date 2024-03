Mauricio Martínez, exestrella de Televisa, habla sobre los casos de abuso en la farándula

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- En las últimas semanas, el mundo de la farándula estadounidense se ha visto fuertemente afectada luego del lanzamiento del polémico documental Quiet on set: The dark side of kids TV (Silencio en el set: El lado oscuro de los niños de la televisión) el cual está dando mucho de qué hablar porque ha filtrado los casos de abuso emocional, físico y sexual al que varios infantes actores de la cadena Nickelodeon sufrieron en su momento.

Una de las bombas más fuertes fue el caso del actor y cantante Drake Bell, quien es mundialmente conocido por su participación en la serie juvenil e infantil, Drake & Josh y que además sufrió una serie de abusos sexuales y violaciones por parte de Brian Peck, un trabajador de la mencionada televisora, asimismo, se ha hablado sobre el caso de Amanda Bynes, una joven promesa de la actuación, cuya vida se deterioró de manera similar a la de Britney Spears.

Como era de esperarse, lo revelado en el mencionado documental comenzó a resonar en otros países y lenguas como es el caso de México y habla hispana, un ejemplo de ello ocurrió con la denuncia que el cantante y actor de melodramas como La mujer del vendaval y Atrévete a Soñar, Mauricio Martínez, hacia la industria de la actuación del país, donde también se han reportado abusos, pero de manera contraria a Estados Unidos, aquí se han manejado de una manera un poco más hermética.

“Indignación malinchista. Leo a compañeros del medio compartir lo que sintieron al ver el documental que expone el abuso al que fueron sometidos algunos actores de Hollywood en su niñez…pero la mayoría no dicen ni pío de los tantos casos de abuso en el entretenimiento mexicano.”

Un ejemplo de ello es lo que el propio Mauricio Martínez asegura que vivió a manos del manager de estrellas pop, Antonio Berumen, quien presuntamente habría abusado de una gran cantidad de jóvenes a lo largo de su carrera. Asimismo, el polémico empresario ha sido señalado por proporcionar a menores de edad para el Vaticano, organización religiosa que a lo largo de los años ha sido acusada por ejercer violencia sexual en infantes y si bien, algunos casos han sido perseguidos por la ley, otros han quedado en especulaciones.

Otro caso de violencia en contra de menores, similar a los reportados en Nikelodeon fue el de la exTimbiriche, Sasha Sokol, quien hace varios meses sostiene un enfrentamiento legal en contra del productor Luis De Llano Macedo, con quien tuvo una relación amorosa cuando ella tenía apenas 14 años, mientras que el productor de telenovelas tenía 39. Hasta el mes de septiembre, se sabía que el acusado había perdido su apelación y las autoridades confirmaron que la famosa había sufrido daño moral.

