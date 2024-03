Rey Carlos III habla del doloroso proceso de Kate Middleton tras su diagnostico de cáncer

Comparta este artículo

Reino Unido.- Después de que la tan querida royal, Kate Middleton, saliera públicamente para compartir un mensaje en el que confirma que padece cáncer, su suegro, el Rey Carlos III acaba de romper el silencio y habla del doloroso proceso que vive la familia con su diagnostico, reafirmando la admiración que siente por la esposa de su hijo, el Príncipe William, destacando su valentía ante todo esto.

Fue hace un par de horas que la Princesa de Gales decidió terminar con los rumores sobre su muerte y otras teorías de su desaparición, por lo que mediante un video desde el jardín del Palacio de Kesington, confirmó que padece cáncer: "La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento".

Ante este hecho, el esposo de la Reina Camilla Parker Bowless, a través de los portavoces del Palacio de Buckingham compartió un comunicado por Page Six y varios medios británicos, en el cual afirma que: "Está muy orgulloso de Kate, por su valentía al hablar como lo hizo", declarando que el tomarla decisión de explicar lo que sucede en la intimidad de su hogar no fue una tarea fácil y ver como manejó todo le da mucho orgullo y lo aplaude.

Carlos III y Kate. Internet

Finalmente, declaró que desde que se enteraron de ambos diagnósticos, el hijo y la nieta por ley de la Reina Isabel II, de igual forma declaró que su relación y comunicación ha sido bastante más cercana al pasado y mutuamente se apoyan: "Ha permanecido en estrecho contacto con su amada nuera, durante las últimas semanas. Tanto el rey Carlos III como la reina Camila ofrecen su amor y apoyo a toda la familia en este difícil momento".

Cabe mencionar que el padre del Príncipe Harry también padece cáncer, y fue el pasado lunes 5 de febrero cuando el Palacio de Buckingham confesó esto tras su cirugía: "Durante la reciente estancia en el hospital del Rey para un procedimiento benigno de agrandamiento de próstata, se encontró algo que despertó preocupación. Tras las pruebas de diagnóstico pertinentes se ha identificado una forma de cáncer".

Camilla, Carlos III, William y Kate. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui