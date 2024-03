Terrible error: Serrath expone que producción de Telemundo sacarán a 'La Divaza' de 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida actriz, Serrath, volvió a dar de que hablar y causar un gran revuelo, debido a que recientemente cometió un terrible error en plena emisión en vivo, pue expuso que producción de Telemundo le confesó que muy pronto ellos van a sacar a 'La Divaza', lo que comprobaría lo que muchos dicen que están buscando un momento para cometer fraude en La Casa de los Famosos.

Como se sabe, después de que en elreality show hubo muchas bajas inesperadas en habitantes, como salidas voluntarias de Thalí García y Gregorio Pernía, más la expulsión de Carlos Gómez por haberse atrevido a darle un golpe al reconocido modelo e influencer, Rodrigo Romeh, se anunció que se integrarían cuatro celebridades nuevas para llenar esos espacios, siendo el nombre de Serrath de los más sonados como posible candidata.

El pasado viernes 15 de marzo, oficialmente la exparticipante de Enamorándonos se integró a la competencia, robándose las miradas desde el primer momento, pues desde que ingresó comenzó a soltar pequeñas 'bombas' mediáticas, como que supuestamente desenmascararía a Guty Carrera por infiel, e incluso en su primera hora al interior tuvo una intensa charla con Alana Lliteras para aclarar sus peleas.

Y ahora, de nueva cuenta su nombre está dando mucho de que hablar, pues mientras que estaba en una charla con Divaza y Cristina Porta, este le dijo a la influencer que alguien le informó que lo iban a sacar, por lo que se dice que hablaba de la producción de La Casa de los Famosos: "Te lo he dicho siempre, a ti en especial, cuando me dijeron: ''Divaza' se va' y yo dije 'no, ¿por qué?', y yo no quiero que pase esto".

Ante este hecho, varios internautas de X, antes Twitter, expresando que hablaba de otro programa: "No, se refiere al reality de miedo que estuvo la Divaza en su entonces, debe estar en youtube", "Estaba hablando del otro reality en donde se conocieron", mientras que otros destacaron que sí habla de este, pero por el tema de que la youtuber se quería ir: "Lo dijo porque Divaza se quiso ir una vez y ella le fue a gritar para darle ánimos" y "Jajajaja no habla de eso para nada. Se refería a que según ella apoyaba a todos desde afuera y le dijo y a ti en especial porque hubo un tiempo que decían que Divaza se iba".

Fuente: Tribuna del Yaqui