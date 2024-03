Tras accidente y destrozarse la columna, conductora de Televisa reaparece con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sufrido un terrible accidente aéreo, en el que desgraciadamente se destrozó la columna, la famosa y querida conductora de Televisa y noticias, Lolita Ayala, recientemente acaba de aparecer ante las cámaras para hablar sobre su recuperación, sus proyectos tras estar retirada, por lo cual decidió aprovechar el foco para dar una fuerte noticia con referente a este tema.

Fue durante la tarde del pasado jueves 21 de marzo que Ayala estuvo en los pasillos de la televisora y varios miembros de la prensa la entrevistaron, a los cuales la expresentadora de Noticieros con Lolita Ayala, habló con respecto a su venta en línea y como se encuentra su estado de salud, tras nueve años luchando con las complicaciones que se le han presentado ante su casi fatal accidente en un helicóptero.

Como se sabe, Lolita en el año del 2015 estuvo a nada de perder la vida cuando el helicóptero en el que viajaba sufrió un percance y se desplomó, ocasionándole severas heridas, como fractura de espalda, de la cual no ha podido recuperarse por completo y ha sido sometida a varias cirugías a lo largo de los años, tratando de corregir el daño, el cual se aseveró cuando en el 2021 se cayó y se fracturó la espalda y el fémur.

Lolita Ayala. Internet

Ante este hecho, la extitular del extinto programa de noticias, 24 Horas, sobre este tema no quiso hablar mucho, pero dejó en claro que no está muy bien: "Pues estoy un poco coja, no puedo caminar bien, pero camino", mostrándose optimista ante los tratamientos que sigue. Por otro lado, habló de como surgió la idea de realizar sus famosas camisetas que vende en Internet: "Se le ocurrió a mi hija, mi hija tuvo la idea de hacer esto por un meme que salió, porque en un noticiero tuve una flema. Ahora hago playeras para labor social, para recaudar fondos porque ya no hay gente que te dé mucho donativo".

Finalmente, quiso agradecerle al público que la apoyó a lo largo de su carrera y que ahora la apoya comprando sus camiseta, dejándole un emotivo mensaje que causó un gran revuelo en las redes sociales de X, antes Twitter, de la empresa San Ángel: "Yo los amo, los amé y los amo y los amaré porque sino fuera por el público, uno no es nadie, la verdad; es el público quien te hace, muchas gracias a mi público".

