Tras arrollador éxito, Shakira llega a 'Hoy' y confirma concierto en México; esto se sabe

Ciudad de México.- Luego de pasar más de una década en pausa, Shakira ha sabido regresar a lo grande al mundo de la música con el estreno de diversas canciones que han sacudido no solo a sus fanáticos, sino al resto del mundo. ¿La razón? Se trata de una oda a su dolor y resurgimiento luego de su sorpresiva y tormentosa separación del exfutbolista Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación por más de 10 años y hasta concibió a sus dos hijos, Sasha y Milan.

En este mes de marzo, Shakira lanzó su nueva producción, Las mujeres ya no lloran, donde compiló todas las canciones que lanzó a lo largo de estos dos años, así como también anexó temas nuevos, entre los que destacan: Cohete, Nassau, La fuerte, Entre paréntesis, Última, Tiempo sin verte, ¿Cómo, cuándo y dónde?, mientras que las ya conocidas son BZRP Music Sessions #53, Te felicito, TQG, Monotonía y Acróstico.

Si bien, Shakira es ampliamente conocida y prácticamente no necesitaba hacer ninguna rueda de prensa debido a que todo el mundo sabía la fecha del lanzamiento de su nueva producción, la realidad es que la cantante no se negó a hacerlo y apareció en diversos programas, entre ellos se destaca el matutino de Televisa, Hoy, lo que no es de extrañar, puesto que la colombiana tuvo su paso por la empresa de San Ángel cuando comenzaba su carrera en la década de los 90.

En esta ocasión, la encargada de entrevistarla fue Andrea Legarreta, con quien platicó sobre la creación de Las mujeres ya no lloran, pero además de ello anunció que está preparando una gira, de la que no dio demasiados detalles, puesto que por el momento se encuentra enfocada en su nuevo disco; sin embargo, la expareja de Erik Rubín no tardó en preguntarle si México figuraba en la lista de los 30 países que pretendía visitar.

Ante esto, la estrella de Barranquilla reveló que, en efecto, la República Mexicana estaba contemplada, aunque no proporcionó fechas y tampoco habló sobre cuándo volvería a tierras aztecas. Lo que sí se sabe es que la cantante de Ojos Así estará anunciando todas las fechas próximamente: "Ahora estoy concentrada en el lanzamiento de este álbum (...) Y bueno, les daré todos los detalles de la gira, pero sí, estoy muy emocionada con eso de salir otra vez a cantar y de visitar tantos países", declaró Shakira.

Fuentes: Tribuna