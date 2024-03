VIDEO: Céline Dion baila y 'toca la guitarra' en pleno partido de hockey

Comparta este artículo

Estados Unidos- En un vibrante encuentro entre los Boston Bruins y los New York Rangers en el TD Garden de Boston, la reconocida cantante Céline Dion fue captada disfrutando del juego en compañía de sus hijos gemelos, Nelson y Eddy, de 13 años. El estadio se llenó de emoción cuando las cámaras capturaron a la icónica intérprete de My Heart Will Go On animando y aplaudiendo desde las gradas junto a sus hijos. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando la cámara enfocó a Dion levantándose de su asiento para unirse a la multitud en un divertido baile al ritmo de Livin' on a Prayer de Bon Jovi.

El público presente no pudo contener su entusiasmo al ver a la superestrella mundial participar en la atmósfera festiva del partido. Los videos del momento se volvieron virales en las redes sociales, generando una oleada de elogios y admiración por la actitud espontánea y jovial de Dion. Esta aparición pública de Céline Dion junto a sus hijos gemelos no solo dejó una impresión duradera en los fanáticos del hockey, sino que también demostró una vez más el lado divertido y carismático de la aclamada artista.

Más allá de su éxito en la música, Dion ha sido reconocida por su cercanía con sus fans y su disposición para participar en actividades que le brinden alegría tanto a ella como a quienes la rodean. Su presencia en el partido de hockey no solo elevó el ánimo de los espectadores, sino que también sirvió como recordatorio de la importancia de disfrutar de los momentos simples y compartirlos con seres queridos.

A su vez, la cuenta oficial del equipo Bruins en redes sociales no tardó en publicar instantáneas de la visita, mostrando a Dion leyendo la alineación inicial a los jugadores.La interacción entre Dion y los jugadores mostró una conexión genuina y un espíritu de camaradería que no pasó desapercibido en las redes sociales.

Hace unos días Dion conmovió a sus seguidores recientemente al compartir un sentido mensaje en el Día Internacional de Concientización sobre el Síndrome de la Persona Rígida. En su publicación, la artista expresó su gratitud hacia su familia, equipo y fanáticos por su constante apoyo en medio de su batalla contra este raro trastorno neuromuscular.

Fuente: Tribuna