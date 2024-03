VIDEO: Ricardo Casares enfurece en 'VLA' y abandona los foros de TV Azteca entre gritos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido presentador mexicano, Ricardo Casares, recientemente comenzó a dar de que hablar ante la difusión de su video en el cual se le puede ver bastante furioso con la producción de Venga la Alegría, por lo cual este abandonó los foros en los que se estaba grabando el matutino de TV Azteca, mientras que iba renegando su queja entre fuertes gritos.

Como se sabe, en el matutino producido por Maru Silva, diariamente sus presentadores se dividen en equipos para realizar las divertidas dinámicas, tales como Desconectados, en los cuales deben de hacer que su compañero adivine una canción. Fue precisamente en el mencionado juego que el presentador perdió los estribos y enfureció con la producción del programa, debido a que afirmó que la canción que le seleccionaron, Qué Se Prenda La Noche, fue una injusticia.

Ante este hecho, Ricardo se quitó los audífonos y salió del foco caminando a los pasillos mientras que gritaba con molestia: "No, no, no, denme un algo, que se prenda la noche no, denme algo, Un algo, que se prenda la noche, me ponen eso no, esa no se la sabe ni Ricky Martin (su intérprete)", hasta que llegó a la cabina de audio con un tacón en mano: "Ahora sí, ¿quién fue, quién fue?, que se prenda la noche, quien fue, esa no se la sabe ni Ricky Martin, cuanto te da Luz Elena González", haciendo referencia a que le pagarían para que le pongan imposibles.

Pocos segundos después de que reclamara en cabina, al regresar a los foros su compañera, Tabata Jalil, le pidió que se calmara que pensara en su corazón, y entre bromas declaró muy segura que los acusaría a todos con el médico de este para que los regañen: "No puedo creerlo, le hacen pasar corajes, que no están viendo como esta su corazón, le voy a hablar a su cardiólogo para que regañe al de audio".

Finalmente, este señaló su decepción ante la situación, afirmando que todo estaba planeado para el gane de un equipo: "Estoy muy triste porque estoy viendo que otra vez le están pagando un soborno, claramente, se tiene que acabar la corrupción en Venga la Alegría, voy a llegar hasta las últimas consecuencias". Cabe mencionar que todo esto fue una broma por parte del productor y el escándalo fue planeado para preocupar a sus compañeros.

