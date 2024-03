Yolanda Andrade destroza a Ginny Hoffman por caso de Héctor Parra y apoya a Daniela Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora, Yolanda Andrade, de nueva cuenta se instaló en la polémica, debido a que no tuvo reparos al momento de destrozar a la reconocida actriz, Ginny Hoffman, por la manera en que manejo el presunto abuso sexual a su hija, Alexa Parra Hoffman, por supuestamente su propio padre, el también actor, Héctor Parra, además de mostrar su apoyo a Daniela Parra.

Como se sabe, desde hace casi tres años que Parra se encuentra en la cárcel, pues Alexa afirma que este abuso sexualmente de ella desde que tenía seis años hasta los 14. Desde ese momento se han dado un sin fin de declaraciones, desde que Ginny supo hace años de lo sucedido, pero espero hasta que la menor estuvo lista para alzar la voz contra el actor de Televisa, mientras que Daniela afirma que su padre es completamente inocente de todo cargo.

Y ahora, tras la nueva sentencia de 13 años y 10 meses, más casi 200 mil pesos, la presentadora de Montse y Joe se mostró molesta con la resolución, pero sobre todo con Hoffman, declarando que ella dudaba pues una madre normal, que ama a sus hijos, no se queda tranquila y esperando a que se sea mayor de edad para hacer algo, sino por el contrario, se va y se confronta haciendo algo para proteger a su hija.

Yolanda se lanza contra Ginny. Internet

Ya... no son Chiquilladas Ginny, ¿neta? Como si yo sé que a mi hija, o a mi hermana, o a mi sobrina, alguien tuvo un abuso con ella, yo voy y le corto el pit..., punto. No me espero y voy a una revista y me espero que tenga mayoría de edad, no, no, no, ninguna mujer se espera, corriendo lo agarras de los hue... y le dices: 'Óyeme cab..., ¿qué le hiciste a mi hija?", expresó Yolanda.

Ante este hecho, quiso mostrar sus respetos para la causa de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, destacando que el salir y defender a su padre es una causa noble que no cualquiera haría y menos a su edad: "Mi admiración porque es una chamaca que a su corta edad en lugar de estar viviendo otro tipo de cosas, está en la lucha y en la concentración, y en todo lo que está viviendo su papá, y la hemos acompañado todos, yo como ciudadana y como hija también".

Finalmente, se le cuestionó sobre su situación con Verónica Castro y haber afirmado que Cristian Castro la violentó, a lo que simplemente declaró que ella contaba sus experiencias y era libre de hacerlo: "Yo no dudo de mí, con eso tengo, te juro que no es mi intención, pero nada más ráscale tantito, y aparte no fue nada padre, eso fue algo muy feo y doloroso, que yo viví, que yo vi, cuento lo que viví, lo que sé y lo quiero compartir".

Fuente: Tribuna del Yaqui