Amanda Bynes rechaza participar en documental sobre el lado oscuro de Nickelodeon

Ciudad de México. - La ex actriz Amanda Bynes, conocida por sus roles en programas de televisión infantil en la década de 1990, ha declinado participar en un documental que explora el lado oscuro de la televisión dirigida a niños. Según informes, Bynes fue contactada para compartir su experiencia en el programa, pero ella y sus padres decidieron no participar.

De acuerdo con un informe de TMZ, la oferta de participación en el documental Quiet On Set: The Dark Side of Kids fue rechazada por Bynes, quien no sintió que tuviera algo relevante que aportar a la causa. La ex estrella infantil, ahora de 37 años, supuestamente está agradecida con Nickelodeon por lanzar su carrera como actriz, pero decidió no involucrarse en el proyecto.

Aunque Bynes y su familia no participaron en el documental, un episodio de la serie se centra en la exactriz infantil y su descubrimiento en la Fábrica de la Risa en los años 90. Sin embargo, según la fuente citada por TMZ, Bynes y su familia no tuvieron la misma experiencia que algunos de los otros niños actores de la cadena.

El documental, que debutó recientemente, explora la historia no contada del ambiente tóxico y abusivo dentro de la televisión infantil de los 90 desde la perspectiva de ex estrellas infantiles y miembros del equipo. A pesar de no haber participado en el proyecto, Bynes sigue siendo un punto focal de la serie debido a su prominencia en la televisión infantil de la época.

Desde sus días como estrella infantil, Bynes ha enfrentado una serie de desafíos en su vida personal, incluidos problemas de salud mental y una tutela de nueve años que finalizó en 2022. Aunque ha optado por retirarse de la actuación y dedicarse a la cosmetología, su legado en la televisión infantil sigue siendo relevante para muchos.

Amanda Bynes, quien recientemente fue vista en una rara salida en Los Ángeles, ha superado numerosos obstáculos en su vida y continúa avanzando en su camino hacia la recuperación y el bienestar personal. A pesar de su decisión de mantenerse al margen del documental, su influencia en la cultura popular sigue siendo significativa.

