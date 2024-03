Drama en TV Azteca: Tras 'veto' de Televisa, Ferka confirma tremendo pleito en 'MasterChef'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en TV Azteca los domingos se vivirán unos intensos dramas, debido a que la famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora, Ferka, después de que supuestamente fuera vetada de Televisa y confirmara que se integró a la nueva temporada del famoso reality, MasterChef Celebrity, acaba de señalar que se ha visto envuelta en tremendo pleito dentro de la cocina.

Como se sabe, María Fernanda Quiroz, nombre de Ferka, tenía desde el 2020 formando parte de los éxitos de la empresa San Ángel, sin embargo, de forma inesperada afirmó que entró al reality de cocina, lo cual se dijo fue porque supuestamente Emilio Osorio le pediría a su padre, Juan Osorio, que le cerraré las puertas ante su pelea con Jorge Losa: "Por lealtad con su hijo, el productor JUAN bloqueó la entrada de FERKA a las telenovelas de TELEVISA".

Ante estos rumores, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy se ha mantenido en silencio y se ha dedicado a enfocarse en su oportunidad dentro de la empresa del Ajusco, compartiendo en sus redes sociales pequeños comentarios, como el hecho de que ha hecho amistad con algunos de los participantes y que se encuentra muy feliz aprendiendo nuevas cosas para la cocina, señalando que ahora le gusta más y se ha metido mucho en su papel de chef hasta en su hogar.

Ferka confirma pleito en MasterChef. Instagram @ferkq

Pero, tal parece que no todo ha sido miel sobre hojuelas, debido a que a través de una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, acaba de confirmar que se van a aumentar las temperaturas entre varios participantes, incluso con ella misma, pues tendrá varios enfrentamientos: "Sí caray. Se va a poner muy bueno, porque hay gente que no sabe trabajar en equipo. Hay un ser que de todo lo hace de tos y no sabe perder. Esta cocina es puro fuego".

Y aunque no ha revelado quién podría ser ese personaje del que habla y señala que va a poner las cosas muy tensas con sus actitudes conflictivas, han surgido unas que otras teorías, como el hecho de que podría ser el reconocido exluchador, Jawy Méndez, por lo que le cuestionaron directamente como era su relación con Ferka, a lo que este respondió que "mal", sin embargo, se ha tomado como una broma por la foto que compartió a su lado, demostrando que tal vez tuvieron conflictos, pero lo supieron llevar en paz.

Jawy dice que se lleva mal con Ferka. Instagram @ferkq

