¿Es falso? Maryfer Centeno analiza lenguaje de Kate Middleton al anunciar que tiene cáncer

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica grafóloga, Maryfer Centeno, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente compartió el video del análisis del lenguaje corporal de la querida royal británica, Kate Middleton, en la publicación en la que anuncia que tiene cáncer, para dar respuesta a la duda de aquellos que siguen dudando de la Corona, revelando si es falso este video.

Como se sabe, el pasado viernes 22 de marzo, la esposa del Príncipe William, a través de sus redes sociales oficiales terminó con todas las dudas sobre su desaparición, confesando así su enfermedad: "En las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento".

Ante este hecho, varios compartieron su apoyo, pero otros siguen con las teorías conspirativas como que fue un vídeo con inteligencia artificial, por lo que Centeno analizó este y dió su opinión: "Empieza con una postura cerrada porque es una postura de protección. La mirada es completamente triste y la sonrisa es congelada debido a su estado de estrés. Esta sonrisa se le llama ‘sonrisa social’ porque es una especie de trámite es para los demás, no se trata precisamente de que exista una alegría auténtica".

De igual forma, la presentadora del programa Hoy, expresó que su dolor y nerviosismo es evidente: "De un lado del rostro, es un rostro más triste en donde las comisuras de los labios están totalmente rectas, los hemisferios cerebrales el derecho e izquierdo están luchando por ponerse de acuerdo, entonces lo que realmente siente. La gente dice que por qué mueve tanto las manos, porque lo que está diciendo es bastante fuerte, sobre todo doloroso y las manos ilustran eso, ella está ilustrando este nerviosismo, esta ansiedad, este temor que además es totalmente fundado".

La expaeticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, destacó que en todo momento se contuvo para no romperse y por eso había mucha rigidez en su cuerpo y al momento de hablar: "Luce serena, sí, no luce exaltada porque es una persona que es dueña de sí misma, pero a veces este control hace que inhibamos lo que estamos sintiendo y queramos controlarlo en lugar de poder sacarlo y poder expresarlo... a veces es mejor gritar que guardarte las cosas".

Finalmente, exclamó que es un video 100 por ciento genuino y le deseó una pronta recuperación física y emocional a la Princesa de Gales: "Se frota las manos porque está nerviosa, se las frota tanto porque lo que está haciendo es calmarse, porque está dando la cara y está enfrentando seguramente la situación más adversa de su vida. Esperemos que recupere esa salud y esa alegría. De ninguna manera esto es fingido al contrario, está tratando de mantenerse fuerte para no romperse enfrente de todos nosotros".

Fuente: Tribuna del Yaqui