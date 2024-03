Galilea Montijo da amoroso mensaje al hombre más importante de su vida ¡y no es su novio!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida presentadora Galilea Montijo sorprendió a todos sus seguidores y fans debido a que ayer viernes 22 de marzo salió del aire del programa Hoy de forma repentina pero no dio las razones y de hecho la cantante Mariana Seoane llegó a reemplazarla. Poco después, la mujer originaria de Guadalajara, Jalisco, compartió que dejó el matutino de Las Estrellas porque salió hacia Acapulco, Guerrero, por una razón muy especial.

Resulta que la conductora de 50 años abandonó las transmisiones de Hoy porque se dirigió al puerto guerrerense para reunirse con su único hijo, quien este sábado 23 de marzo está celebrando su cumpleaños número 13. A través de su cuenta oficial de Instagram, 'La Gali' mostró que realizó un pequeño festejo para Mateo en compañía de varios amigos, donde se tomaron fotos y partieron un tradicional pastel.

Como era de esperarse, la presentadora tapatía envió un amoroso mensaje para el pequeño, a quien considera el hombre más importante de su vida: "No tengo palabras para agradecer a la vida y a Dios el poder ser tu mamá y verte crecer... Te amo mi amor del bueno", dijo la novia del modelo Isaac Moreno, con quien inició una relación sentimental tras divorciarse de Fernando Reina Iglesias.

Galilea Montijo dedica emotivo mensaje a su hijo

Posteriormente, Galilea hizo énfasis en que el adolescente es lo más importante para ella hoy y siempre: "Mi único objetivo y propósito en la vida es verte FELIZ, siempre serás 'Mi pedazo de cielo, 'Mi amor del bueno', TE AMO MI MATEO". Y es que como se sabe, la misma conductora ha relatado en los últimos que su relación con Mateo no ha sido lo mejor porque él está atravesando la adolescencia y además no quedó muy conforme con la separación de sus padres.

Incluso en uno de los episodios de Netas Divinas, la conductora del programa Hoy confesó que su hijo le había pedido que no acudiera a sus partidos de futbol: "A mí me dio sentimiento, me duele muchísimo... Es horrible que te callen, a mí me pasa con Mateo en el futbol: (Me dice) '¡mamá no grites!'", compartió entre lágrimas.

