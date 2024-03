Joan Collins, leyenda de 'Dinasty', da impactante pronóstico sobre cáncer de Kate Middleton

Comparta este artículo

Reino Unido.- La famosa leyenda de Dinasty y reconocida actriz británica, Joan Collins, acaba de salir a expresar su admiración hacía la reconocida y muy querida royal británica, Kate Middleton, por hablar salido a enfrentar los rumores sobre su desaparición, además de que dio un impactante pronóstico con respecto al diagnóstico de cáncer de la esposa del futuro Rey del Reino Unido, el Príncipe William, ¿acaso no cree que lo venza?

Como se sabe, la Princesa de Gales acaba de revelar que después de que fue operada: "Las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento", dejando en claro que por el momento se encuentra bien y tiene esperanzas de salir adelante.

Ante esto, señaló que su esposo, el Príncipe de Gales, ha estado a su lado y juntos han estado sobrellevando toda la situación y hablando con sus tres hijos, el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis, que ninguno supera los 10 años de edad, pero que aún así: "Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero tuve un equipo médico fantástico que me cuidó muy bien, por lo que estoy muy agradecida".

Y ahora, este sábado 23 de marzo, la famosa actriz británica de The Human Jungle, quiso expresar lo mucho que admira a Kate por haber salido a enfrentar los rumores y declarar su enfermedad, una que ella muy bien conoce y sabe lo aterradora que es, especialmente hablar de ella y salir a confrontarla, pues en el año del 2015 perdió a su hermana, Jackie Collins, del mismo padecimiento que Middleton.

De la misma manera, quién es mayormente reconocida por Dinasty, dejó en claro que al verla puede decir que saldrá adelante y sobrevivirá: "Creo que todos vamos a orar por ella. Y creo que ella sobrevivirá. Saldrá de esto sintiéndose fuerte. Es joven y creo que es muy valiente al hacer el anuncio ella misma. Muy valiente, muy inusual en un tiempo hacer eso. Tengo una gran admiración por ella como mujer y como persona".

Joan con Kate. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui