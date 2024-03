¿Luis Miguel, se casa? Padre de Paloma Cuevas estremece a fans con una inesperada confesión

Comparta este artículo

Madrid, España.- El famoso extorero español, Victoriano Valencia, acaba de acaparar titulares en la prensa, pues en una reciente entrevista no tuvo reparos al momento de hablar de su yerno, el querido y reconocido cantante mexicano, Luis Miguel, dando declaraciones que lograron estremecer a sus fans, puesto a que este sin pelos en la lengua reveló si el intérprete se casará con su hija, la diseñadora de modas, Paloma Cuevas, pronto.

Como se sabe, en unas cuantas semanas, el denominado 'Sol de México' y Cuevas van a celebrar dos años de relación sentimental, que se dice que esta sería la única en la que verdaderamente el creador de temas como Suave y La Incondicional se habría enamorado de verdad, y hasta surgieron rumores de que con ella va a tomar la decisión de sentar cabeza y muy pronto van a llegar al altar para darse el sí acepto.

Es por este motivo que cuando el extorero y empresario fue captado en el evento del lanzamiento del libro crítico taurino del escritor, Andrés Amorós, la prensa española no perdió la oportunidad para obtener información de esta relación, a lo que este con una sonrisa dejó en claro que estaba muy feliz de que su hija haya decidido darse una oportunidad en el amor con Luis Miguel, incluso hizo una inesperada confesión sobre ambos.

Primeramente, el suegro del intérprete de No Culpes A La Noche dejó en claro que están muy enamorados: "Él es un muchacho extraordinario en ese aspecto. Estoy muy contento porque es un caballero, es un señor y está enamorado. Están enamorados. Cuida y quiere mucho a mi hija", pero que no sabía nada sobre el hecho de que pudieran llegar sí o no al altar, pues: "La boda ya depende de ellos".

Finalmente el empresario de 90 años destacó en Semana Santa, Luis Miguel ya tiene algunos días libres para pasarlo en Madrid con ellos: "Sí, van a estar por aquí y lo celebramos toda la familia junta", agregando que cuando retomen su agenda, le regresarán el favor, pues: "Iremos a todos porque va a ir a Córdoba, a Barcelona... En Madrid en el Bernabéu está ya dos tardes, dos días, y están agotadas las localidades".

Luis Miguel y Paloma. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui