Luto en 'Hoy': Andrea Legarreta, devastada, vive "terrible pesadilla" tras perder a su niño

Ciudad de México.- De nueva cuenta en el programa Hoy se vistieron de un muy triste luto, pues la famosa actriz y reconocida presentadora, Andrea Legarreta, anunció el terrible deceso de su amado sobrino y ahijado, Mateo, por lo que a través de sus redes sociales se pronunciado completamente devastada al confesar que tras haber perdido a su niño siente que se encuentra viviendo una "terrible pesadilla".

Como se sabe, hace un par de días que la reconocida presentadora y actriz de Televisa a través de su cuenta de Instagram reveló que su sobrino de solo 14 años tuvo un accidente en motocicleta que lo llevo a tener una grave lesión en su cabeza, de la cual lamentablemente no sobrevivió. Fue el viernes 22 de marzo cuando reveló que sucumbió a su lesión tras varios días hospitalizado, luchando por su vida.

Y ahora, este sábado 23 de marzo, ha resonado el doloroso mensaje de despedida de la actriz de Vaselina, declarando todo lo bueno que llevo a su vida desde su nacimiento: "Mateo, mi niño, hermoso, nuestro Mateo, el Mateo de todos… Llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juegos y risas".

Andrea con sus hijas, Mateo y familia en Disney. Instagram @andrealegarreta

Siguiendo con su emotiva despedida, la expareja de Erik Rubín agregó el agradecimiento que siente por haber podido ser su madrina y haber pasado tanto a su lado: "Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido… Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina (como me llamabas) que felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso… ¡Tan sólo 14 años! … Dios, sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo, pero no es así".

Ante este hecho, señaló que a veces ni la mente ni el corazón entienden o aceptan la ausencia, pero sus padres y su hermano menor, les han mostrado lo que es la aceptación y el amor a un ser para mantenerse fuertes y unidos, agregando que puede ver que fue bendecido con los mejores progenitores y su hermano, destacando que: "Fuiste y seguirás siendo el mejor ¡GUERRERO! Tu conmovedora historia, tu lucha de hace algunos años dónde saliste vencedor y tu legado, han tocado almas y corazones desde siempre y sin duda amor, lo seguirás haciendo desde el cielo".

Finalmente, señaló que su madre Isabel Martínez, quién falleció hace algunos meses, lo ha de haber recibido, dándole unas últimas palabras de despedida: "Estoy segura mi Chabelita que tanto te ama está contigo y que te habrás encontrado con tus amigos del hospital que se adelantaron cuando juntos luchaban hace años. Con seres que te aman como los que te amamos aquí amor, y sobre todo con Dios que te ama y te cuida. Celebro cada instante de tu vida amor y amo haber sido parte de ella. Aquí tus primas, primos, tíos y tías, estaremos con tus papis y hermanito, con tus abuelos, honrando y celebrando tu vida y tratando de vivirla al máximo como tú lo hacías. Te amo siempre mi niño, Vuela alto… Tu manina".

Andrea se despide de Mateo. Instagram @andrealegarreta

Fuente: Tribuna del Yaqui