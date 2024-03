Niurka dice que Juan Osorio bloqueó su carrera en Televisa: "No me dejó trabajar con nadie"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora y reconocida actriz de melodramas, Niurka Marcos, una vez más está causando gran revuelo en redes sociales, debido a que en una reciente entrevista afirmó que el reconocido productor de novelas, Juan Osorio, debido a celos y miedo le bloqueó su carrera como actriz en Televisa los primeros años de su relación, afirmando que este no la "dejó trabajar con nadie".

Como se sabe, entre la década de los 90's y los primeros años de los 2000's, Niurka y Osorio tuvieron una relación sentimental, misma de la cual nació su primer y único hijo en común, el joven cantante y reconocido actor de melodramas, Emilio Osorio Marcos, terminando ese romance algunos años después, y aunque parecía que se habían separado en buenos términos, en los últimos meses la cubana ha despotricado en contra de su expareja, revelando muchas cosas de su pasado.

La más reciente fue en una entrevista con Telediario el pasado viernes 22 de marzo, en donde afirmó que el productor de melodramas como Mi Corazón Es Tuyo en realidad le impidió aceptar varios proyectos en el tiempo que estuvieron juntos y que le saboteó varias oportunidades: "A mi Juan no me dejó trabajar con nadie. Me invitó el señor Televisa, que en paz descanse mi gran Ernesto Alonso y también Carlita Estrada".

Ante este hecho, agregó que Ernesto le pidió a Osorio en varias ocasiones que se la prestara para sus proyectos, pero este se negó alegando que le daría estelares, cuando en realidad nunca fue su intención: "Juan sabía que en el momento en que me dejara hacer novela o lo que sea con otro productor, automáticamente, sobre todo cuando a mi me querían regalar mi primer protagónico, Ernesto Alonso le dijo a Juan: 'Juanito dámela', y Juan le dijo 'No maestro, como, yo le quiero dar su protagónico', pero nunca me dio uno".

Finalmente, declaró que a su ex le dio miedo que se fuera con alguien más, asegurando que la exproductora del programa Hoy le contó que Osorio le pidió mucho dinero para dejarla participar en una novela y tuvo que prescindir de ella mejor: "Yo creo que a Juan le dio miedo darme mi protagónico, que en aquella época Carla Estrada también me pidió, no para un protagónico pero sí para un papel, ella me llamó y me dijo 'No te puedo tener porque Juanito me está pidiendo tanto dinero por ti para que yo le diga que no'".

